На присвоение звания «Почетный гражданин города Тюмени» выдвинут Михаил Колосов

– Этому учебному заведению более 100 лет. Именно под руководством Михаила Александровича школа приобрела новый статус, одной из первых в Тюмени стала гимназией. Она всегда славилась своими педагогами и выпускниками, – подчеркнул Евгений Борисович. – Михаил Колосов – человек хорошо известный, и педагогическая общественность именно на нем остановила свой выбор в Год педагога и наставника.