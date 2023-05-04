На присвоение звания «Почетный гражданин города Тюмени» выдвинут Михаил Колосов

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Михаил Александрович родился 3 января 1955 года в Ишимском районе. В 1984 году окончил Тюменский государственный университет, получил специальность преподавателя истории и обществознания.
Общий стаж работы в сфере образования Михаила Колосова насчитывает более 45 лет, из них почти 40 он является бессменным директором гимназии №1. Под его руководством педагогический коллектив решил ряд значимых для развития муниципальной системы образования задач: внедрены и отработаны модели профильного обучения, сформированы вариативные форматы интеграции урочной и внеурочной деятельности. Благодаря умелому подбору педагогических кадров и аттестации работников, увеличилось количество педагогов высшей категорией. Многие из них – победители профессиональных конкурсов. Вклад преподавателей гимназии №1 в сферу образования отмечен ведомственными наградами.
На ОГЭ и ЕГЭ выпускники учреждения стабильно показывают результаты, превышающие аналогичные показатели по всей Тюменской области. 100% обучающихся участвуют в олимпиадах и конкурсах.
За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм Михаил Колосов награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» (2001 г.), Почетным званием «Заслуженный учитель РФ» (2010 г.), Благодарственным письмом Правительства Тюменской области (2020 г.), Благодарностью Тюменской областной Думы (2020 г.). «Это человек, увлеченный своим делом. Его отличают личное обаяние, внимательное отношение к людям и доброжелательность», – так говорят о Михаиле Колосове его коллеги.
Комментируя предложение тюменских педагогов, председатель городской Думы Евгений Заболотный напомнил, что звание «Почетный гражданин города Тюмени» присваивается только один раз в год, а все его атрибуты вручаются на праздновании Дня города. Он отметил, что гимназия №1 – старейшее общеобразовательное учреждение областной столицы.
– Этому учебному заведению более 100 лет. Именно под руководством Михаила Александровича школа приобрела новый статус, одной из первых в Тюмени стала гимназией. Она всегда славилась своими педагогами и выпускниками, – подчеркнул Евгений Борисович. – Михаил Колосов – человек хорошо известный, и педагогическая общественность именно на нем остановила свой выбор в Год педагога и наставника.
В настоящее время работает муниципальная комиссия по присвоению звания «Почетный гражданин города Тюмени». Затем кандидатура Михаила Колосова будет рассмотрена на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению, после чего вопрос будет вынесен на 44-е заседание Думы в июне, где состоится тайное голосование.
– Символично, что это будет последнее заседание Тюменской городской Думы VII созыва. Поэтому очень хорошо, что одним из пунктов повестки на этом заседании станет вопрос о присуждении такого высокого звания, – заключил Евгений Заболотный.