«Людей в беде не бросим»: губернатор Моор пообещал оказать помощь жителям Салаирки

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
«Хотелось бы поблагодарить мальчишек, которые одни из первых пришли на помощь: Малахов Кирилл, Рамазанов Ислам, Чулочников Эрик, Кычаков Максим. Пожарный Максим Кычаков вынес из дома на руках женщину, при этом пострадал сам», — сообщили жители Салаирки в социальных сетях.
Также тюменцы выразили благодарность губернатору Тюменской области Александру Моору и главе Тюменского района, которые оперативно приехали на место ЧП. По словам Моора, всем пострадавшим от пожара жителям села будет оказана поддержка.
«Мы людей в беде не бросим, выплатим денежные средства на восстановление домов. Если кому-то потребуется жилье в другом населенном пункте — предоставим. Сейчас местные власти с каждой семьей работают персонально — выясняют степень причиненного ущерба», — сообщил Александр Моор.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью ландшафтный пожар с поймы Туры перекинулся на село Салаирка, сгорело 4 дома. В тушении огня было задействовано 126 человек и 46 единиц техники.