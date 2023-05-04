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«Людей в беде не бросим»: губернатор Моор пообещал оказать помощь жителям Салаирки

4 мая 2023, 03:36
Фото: ЧС Тюмень

Губернатор Моор пообещал оказать денежную помощь жителям Салаирки

Жители тюменского села Салаирка, в котором сегодня ночью горело четыре дома, поблагодарили пожарных за спасение людей.
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Тюмень
«Хотелось бы поблагодарить мальчишек, которые одни из первых пришли на помощь: Малахов Кирилл, Рамазанов Ислам, Чулочников Эрик, Кычаков Максим. Пожарный Максим Кычаков вынес из дома на руках женщину, при этом пострадал сам», — сообщили жители Салаирки в социальных сетях.

Также тюменцы выразили благодарность губернатору Тюменской области Александру Моору и главе Тюменского района, которые оперативно приехали на место ЧП. По словам Моора, всем пострадавшим от пожара жителям села будет оказана поддержка.

«Мы людей в беде не бросим, выплатим денежные средства на восстановление домов. Если кому-то потребуется жилье в другом населенном пункте — предоставим. Сейчас местные власти с каждой семьей работают персонально — выясняют степень причиненного ущерба», — сообщил Александр Моор.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью ландшафтный пожар с поймы Туры перекинулся на село Салаирка, сгорело 4 дома. В тушении огня было задействовано 126 человек и 46 единиц техники.

 

 

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