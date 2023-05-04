Легенда тюменской журналистики Рафаэль Гольдберг сегодня отмечает 85-летие

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Его коронные фразы знают все нынешние и прошлые сотрудники газеты. Он часто вспоминает известный анекдот:
— Вы играете на скрипке?
— Не знаю, не пробовал.
Гольдберг побуждает юных журналистов углубляться в профессию и экспериментировать. Главный редактор строгий, но справедливый. На двери его кабинета и в комнате для журналистов висит предупреждение: «Никогда не говорите мне, что вы не дозвонились». Так Гольдберг учит журналистов искать различные способы подхода к теме и ее раскрытию.
«Все, что я знаю о журналистике и все, что я умею — заслуга Рафаэля Соломоновича. Его советы и наставления помогают мне в профессии до сих пор. Мне приятно вспоминать о вечерах в редакции, когда после тяжелого рабочего дня, мы слушали и пели песни, вроде „Девушки из Нагасаки“ или „В Кейптаунском порту“. Это великий журналист, который всегда готов помочь и научить», — рассказывает журналистка, ранее работавшая в «Тюменском курьере».
Регалии Гольдберга можно перечислять очень долго, он обладатель знаков «Золотое перо» и «Золотое перо России», звания «Легенда тюменской прессы». В 2018 году ему присвоено звание «Почетный гражданин города Тюмени».
Рафаэль Гольдберг внес огромный вклад в развитие города, в сохранение объектов культуры, уголков природы и в возведение новых и уникальных мест.
«Наш город» поздравляет мэтра тюменской журналистики Рафаэля Гольдберга с днем рождения и желает ему крепкого здоровья и сил для реализации всех задуманных идей. А их у него много!
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что почётный гражданин города Рафаэль Гольдберг при поддержке остальных известных горожан выступил с инициативой увековечить память выдающегося земляка, которую поддержал Руслан Кухарук.