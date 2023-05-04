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Легенда тюменской журналистики Рафаэль Гольдберг сегодня отмечает 85-летие

4 мая 2023, 06:37
Фото: Михаил Калянов
Главный редактор газеты "Тюменский курьер" Рафаэль Гольдберг

Легендарный тюменский журналист Рафаэль Гольдберг сегодня отмечает 85-летие

Бессменный главный редактор городской газеты «Тюменский курьер» сегодня отмечает юбилей. Многие журналисты, которые теперь работают по всей России учились именно у него.
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Тюмень

Его коронные фразы знают все нынешние и прошлые сотрудники газеты. Он часто вспоминает известный анекдот:

— Вы играете на скрипке?

— Не знаю, не пробовал.

Гольдберг побуждает юных журналистов углубляться в профессию и экспериментировать. Главный редактор строгий, но справедливый. На двери его кабинета и в комнате для журналистов висит предупреждение: «Никогда не говорите мне, что вы не дозвонились». Так Гольдберг учит журналистов искать различные способы подхода к теме и ее раскрытию.

«Все, что я знаю о журналистике и все, что я умею — заслуга Рафаэля Соломоновича. Его советы и наставления помогают мне в профессии до сих пор. Мне приятно вспоминать о вечерах в редакции, когда после тяжелого рабочего дня, мы слушали и пели песни, вроде „Девушки из Нагасаки“ или „В Кейптаунском порту“. Это великий журналист, который всегда готов помочь и научить», — рассказывает журналистка, ранее работавшая в «Тюменском курьере».
Главный редактор газеты "Тюменский курьер" Рафаэль Гольдберг Главный редактор газеты "Тюменский курьер" Рафаэль Гольдберг
Главный редактор газеты "Тюменский курьер" Рафаэль Гольдберг
Фото: Михаил Калянов

Регалии Гольдберга можно перечислять очень долго, он обладатель знаков «Золотое перо» и «Золотое перо России», звания «Легенда тюменской прессы». В 2018 году ему присвоено звание «Почетный гражданин города Тюмени».

Рафаэль Гольдберг внес огромный вклад в развитие города, в сохранение объектов культуры, уголков природы и в возведение новых и уникальных мест.

«Наш город» поздравляет мэтра тюменской журналистики Рафаэля Гольдберга с днем рождения и желает ему крепкого здоровья и сил для реализации всех задуманных идей. А их у него много!

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что почётный гражданин города Рафаэль Гольдберг при поддержке остальных известных горожан выступил с инициативой увековечить память выдающегося земляка, которую поддержал Руслан Кухарук.

#Алиса Вернер#Рафаэль Гольдберг#Тюменский курьер#Газеты#Газета#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область
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