Легенда тюменской журналистики Рафаэль Гольдберг сегодня отмечает 85-летие

Гольдберг побуждает юных журналистов углубляться в профессию и экспериментировать. Главный редактор строгий, но справедливый. На двери его кабинета и в комнате для журналистов висит предупреждение: «Никогда не говорите мне, что вы не дозвонились». Так Гольдберг учит журналистов искать различные способы подхода к теме и ее раскрытию.