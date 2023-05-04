Колонна военной техники проедет 38 км по улицам Тюмени в День Победы

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Парад посвящён 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Автомобильная колонна проедет маршрут в 38 километров весь город, включая Зареку. Жители смогут увидеть боевые машины в своём районе. Военная техника пройдет по улицам Ямской, Луначарского, Полевой, Камышинской, Ленина, Республики, Пермякова, Монтажников, Федюнинского, 50 лет Октября, Профсоюзной, Газовиков, Щербакова, 2-й Луговой, Челюскинцев, Червишевскому тракту.
Ранее «Наш город» сообщал, что 9 мая на набережной состоится парад катамаранов. В мероприятии примут участие 15 судов.