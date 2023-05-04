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Колонна военной техники проедет 38 км по улицам Тюмени в День Победы

4 мая 2023, 11:27
Фото: 1MI

В День Победы по улицам Тюмени проедет колонна военной техники

Девятого мая на улицах областной столицы состоится парад военной техники. Решение было принято на оргкомитете по подготовке и проведению торжественных мероприятий в Тюмени.

Парад посвящён 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Автомобильная колонна проедет маршрут в 38 километров весь город, включая Зареку. Жители смогут увидеть боевые машины в своём районе. Военная техника пройдет по улицам Ямской, Луначарского, Полевой, Камышинской, Ленина, Республики, Пермякова, Монтажников, Федюнинского, 50 лет Октября, Профсоюзной, Газовиков, Щербакова, 2-й Луговой, Челюскинцев, Червишевскому тракту.

Ранее «Наш город» сообщал, что 9 мая на набережной состоится парад катамаранов. В мероприятии примут участие 15 судов.

В Тюмени состоится автопробег ретро-автомобилей и парад катамаранов. Фото
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#День Победы#Парад победы#Александр Мязин
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