nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Изображение материала

Какие криптобиржи работают для россиян без ограничений

4 мая 2023, 13:22
Фото: 1MI
Криптовалюта – новый цифровой финансовый актив, который работают на блокчейне. Криптовалюту можно покупать и продавать.

Эксперты Profinvestment провели исследование более 300 торговых платформ и составили список криптобирж, которые работают в России. Таких бирж работает много и они представлены в разных форматах.

 

Централизованные криптобиржи в России

 

Трейдерам из России доступно множество международных криптобирж. Чаще в России представлены криптобиржи, основанные в Китае и сегодня лицензированные в Сингапуре, на Мальте или в других странах.

 

Биржи из США россиянам недоступны. Kraken запретила регистрацию аккаунтов россиянами, а тех, кто уже пользовался сервисом, попросили вывести деньги. Coinbase блокирует счета россиян с суммами больше $10 000 и те, которые связывает с незаконной деятельностью.

 

Есть ли у России свои криптобиржи?

 

В России согласно закону о “Цифровых финансовых активах”криптовалюту в России можно покупать, выпускать, продавать, совершать с ней другие сделки, но российским гражданам расплачиваться ею нельзя



Биржи и обменники в серой зоне – нужные законы Госдуме предстоит принять. Поэтому трейдеры не смогут найти российские криптобиржи, а обменники хоть и есть, но не лицензированы.

 

Децентрализованные биржи и DeFi для россиян

 

Еще одно направление – децентрализованные биржи, или DEX. DEX доступны всем и в любой стране. Они не требуют регистрации и не вводят ограничений по регионам. Такие службы в основном управляются смарт-контрактами – проще говоря, они автоматизированы.

 

Регистрация и верификация тоже не нужны. Просто подключите свой MetaMask или другой некастодиальный кошелек, и начните пользоваться биржей.

 

Недостатки тоже есть. DEX не дают правовых гарантий, не поддерживают привычные рубли или доллары и они уязвимы перед хакерами.

 

DEX – часть рынка децентрализованных финансов, или DeFi. В DeFi включают децентрализованные службы криптозаймов, рынки NFT, метавселенные и другие трендовые направления. Все доступно россиянам.

 

P2P-биржи для россиян

 

Третий вид бирж, которым могут воспользоваться трейдеры из России – это P2P. Такие биржи еще называют пиринговыми или одноранговыми.

 

Идея P2P-бирж – напрямую объединять пользователей. Трейдер создает объявление о продаже биткоина по определенной цене и конкретным способом – например, по карте местного банка. Другой трейдер откликается, отсылает деньги, получает биткоины, а в процессе может общаться с продавцом биткоина.

 

P2P-секции есть на централизованных биржах – если биржа сама не предлагает покупку биткоина по карте, найдите ее в разделе пиринга. P2P-секции есть у сетей электронных платежей – например, Webmoney. Наконец, есть полноценные P2P-биржи – они по максимуму заточены под удобный обмен. Из минусов – P2P-биржи находятся в конкретных странах и соблюдают их законы.

 

Перспективы криптобирж в России

 

Правительство РФ оценило преимущества криптовалют и блокчейна. В планах – принятие поправок Госдумой для запуска национальной криптобиржи. А первые тестовые операции с цифровым рублем уже проведены некоторыми банками .

 

Заключительные мысли


Как отмечает эксперт по крипторынку Сергей Воробей, криптовалюта в России не запрещена, а местный рынок, несмотря на пробелы в законодательстве – один из ведущих. Россиянам доступны биржи всех форматов – централизованные, децентрализованные, пиринговые. Обменники, кошельки и DeFi-протоколы – также в доступе.

Подпишитесь
Тобольская бабушка в борьбе за общение с внучкой обратилась в приемную президента
Сегодня, 08:28
Трехлетняя девочка скончалась в детском саду в Тобольске. Фото
Сегодня, 11:13
«Нашествие насекомых»: все районы города атакованы клопами
Сегодня, 07:47
Пора на пляж: сегодня в Тюмени будет + 26 градусов
Сегодня, 01:35
Тюменские судьи отчитались о доходах за 2022 год. Сколько заработали?
Сегодня, 08:11
Легенда тюменской журналистики Рафаэль Гольдберг сегодня отмечает 85-летие
Сегодня, 06:37