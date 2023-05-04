Какие криптобиржи работают для россиян без ограничений

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Эксперты Profinvestment провели исследование более 300 торговых платформ и составили список криптобирж, которые работают в России. Таких бирж работает много и они представлены в разных форматах.
Трейдерам из России доступно множество международных криптобирж. Чаще в России представлены криптобиржи, основанные в Китае и сегодня лицензированные в Сингапуре, на Мальте или в других странах.
Биржи из США россиянам недоступны. Kraken запретила регистрацию аккаунтов россиянами, а тех, кто уже пользовался сервисом, попросили вывести деньги. Coinbase блокирует счета россиян с суммами больше $10 000 и те, которые связывает с незаконной деятельностью.
В России согласно закону о “Цифровых финансовых активах”криптовалюту в России можно покупать, выпускать, продавать, совершать с ней другие сделки, но российским гражданам расплачиваться ею нельзя
Биржи и обменники в серой зоне – нужные законы Госдуме предстоит принять. Поэтому трейдеры не смогут найти российские криптобиржи, а обменники хоть и есть, но не лицензированы.
Еще одно направление – децентрализованные биржи, или DEX. DEX доступны всем и в любой стране. Они не требуют регистрации и не вводят ограничений по регионам. Такие службы в основном управляются смарт-контрактами – проще говоря, они автоматизированы.
Регистрация и верификация тоже не нужны. Просто подключите свой MetaMask или другой некастодиальный кошелек, и начните пользоваться биржей.
Недостатки тоже есть. DEX не дают правовых гарантий, не поддерживают привычные рубли или доллары и они уязвимы перед хакерами.
DEX – часть рынка децентрализованных финансов, или DeFi. В DeFi включают децентрализованные службы криптозаймов, рынки NFT, метавселенные и другие трендовые направления. Все доступно россиянам.
Третий вид бирж, которым могут воспользоваться трейдеры из России – это P2P. Такие биржи еще называют пиринговыми или одноранговыми.
Идея P2P-бирж – напрямую объединять пользователей. Трейдер создает объявление о продаже биткоина по определенной цене и конкретным способом – например, по карте местного банка. Другой трейдер откликается, отсылает деньги, получает биткоины, а в процессе может общаться с продавцом биткоина.
P2P-секции есть на централизованных биржах – если биржа сама не предлагает покупку биткоина по карте, найдите ее в разделе пиринга. P2P-секции есть у сетей электронных платежей – например, Webmoney. Наконец, есть полноценные P2P-биржи – они по максимуму заточены под удобный обмен. Из минусов – P2P-биржи находятся в конкретных странах и соблюдают их законы.
Как отмечает эксперт по крипторынку Сергей Воробей, криптовалюта в России не запрещена, а местный рынок, несмотря на пробелы в законодательстве – один из ведущих. Россиянам доступны биржи всех форматов – централизованные, децентрализованные, пиринговые. Обменники, кошельки и DeFi-протоколы – также в доступе.