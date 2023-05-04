Какие криптобиржи работают для россиян без ограничений

P2P-секции есть на централизованных биржах – если биржа сама не предлагает покупку биткоина по карте, найдите ее в разделе пиринга. P2P-секции есть у сетей электронных платежей – например, Webmoney. Наконец, есть полноценные P2P-биржи – они по максимуму заточены под удобный обмен. Из минусов – P2P-биржи находятся в конкретных странах и соблюдают их законы.