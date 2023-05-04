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Глава города Руслан Кухарук не является муниципальным служащим

4 мая 2023, 08:55
Фото: nashgorod.ru
Глава Тюмени Руслан Кухарук не является муниципальным служащим

Глава Тюмени Руслан Кухарук не является муниципальным служащим

По решению заместителя губернатора Тюменской области Ольги Мамонтовой, Руслана Кухарука нельзя отнести к муниципальным служащим. Эту информацию Мамонтова отправила в ответ на заявление о нарушении главой города Федерального закона.

Заявление на главу написал тюменский общественник Юрий Рябцев, которому не в первой подавать жалобы на действия главы городской администрации.

«Глава города Тюмени разместил в своём телеграм-канале материал о своём участии в заседании Уральского межрегионального координационного совета партии „Единая Россия“ в Екатеринбурге с приложением фото, содержащих символику и эмблему Всероссийской политической партии „Единая Россия“. Указанный материал размещен главой в нарушение пункта 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ (ред. от 28.12.2022) „О муниципальной службе в Российской Федерации“, поскольку муниципальным служащим запрещено использовать свое должностное положение в интересах политических партий, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего», — подчеркнул Рябцев.

В связи с этим общественник написал заявление в прокуратуру, чтобы были приняты меры реагирования и Кухаруку внесли представление об устранении нарушения.
Ответ Рябцев получил от аппарата губернатора, где сообщалось, что Кухарук не относится к числу муниципальных служащих.

«На главу городского округа город Тюмень, требования Федерального закона № 25-ФЗ не распространяются. Правовое положение главы муниципального образования, включая его права, обязанности и ответственность, установлены Федеральным законом № 131-ФЗ», — ответила заместитель губернатора.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Центральном районном суде рассмотрели иск Юрия Рябцева, который просил признать незаконным отказ в митинге «За изгнание бесов из власти».

#Алиса Вернер#Руслан Кухарук#Тюмень#Жалоба#Суд#Юрий Рябцев#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Единая Россия
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