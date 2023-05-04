Глава города Руслан Кухарук не является муниципальным служащим

В связи с этим общественник написал заявление в прокуратуру, чтобы были приняты меры реагирования и Кухаруку внесли представление об устранении нарушения.

Ответ Рябцев получил от аппарата губернатора, где сообщалось, что Кухарук не относится к числу муниципальных служащих.