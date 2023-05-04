Гендиректор РЭО Денис Буцаев возглавил базовую кафедру в РЭУ им. Плеханова

По словам Дениса Буцаева, первая базовая кафедра РЭО в РЭУ им. Г. В. Плеханова начнет обучение студентов уже в сентябре. Она будет готовить новых отраслевых специалистов по программам магистратуры (ESG и "Зеленая экономика"), а также повышать профессиональные квалификации работников в рамках программ дополнительного профессионального образования, разработанных в партнерстве с РЭО. Кроме того, кафедра будет заниматься научно-исследовательской работой по таким направлениям, как обращение с отходами и ЭЗЦ, пишет inkazan.ru.