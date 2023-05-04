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Гендиректор РЭО Денис Буцаев возглавил базовую кафедру в РЭУ им. Плеханова

4 мая 2023, 09:47
Фото: t.me/s/denisbutsaev
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев стал заведующим базовой кафедрой РЭО в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова. Кафедра будет заниматься подготовкой специалистов в области экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ).

По словам Дениса Буцаева, первая базовая кафедра РЭО в РЭУ им. Г. В. Плеханова начнет обучение студентов уже в сентябре. Она будет готовить новых отраслевых специалистов по программам магистратуры (ESG и "Зеленая экономика"), а также повышать профессиональные квалификации работников в рамках программ дополнительного профессионального образования, разработанных в партнерстве с РЭО. Кроме того, кафедра будет заниматься научно-исследовательской работой по таким направлениям, как обращение с отходами и ЭЗЦ, пишет inkazan.ru.

Предполагается, что ежегодно по программам магистратуры и дополнительного профессионального образования будут обучаться более 500 отраслевых специалистов.

4 мая состоится день магистерской программы "ESG-трансформация предприятий", в рамках которого все желающие смогут узнать подробности поступления и обучения по программе магистратуры на базовой кафедре РЭО.

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова является частью созданного Российским экологическим оператором консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла, который включает в себя 21 вуз, отраслевые компании и ключевых игроков отрасли обращения с отходами.

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