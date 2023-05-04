Что происходит сейчас в тюменском селе Успенка, где бушует пожар. Видео

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
В настоящее время в селе дежурят медики, оказывают помощь местным жителям – многие из них надышались дымом от пожара. По селу ездит автомобиль с громкоговорителем – просят людей разъехаться.
В селе Успенка продолжается тушение верхового пожара. Задействованы более 200 человек и 50 единиц техники, эвакуированы не менее 500 человек, в том числе около 400 детей из Успенского психоневрологического интерната.
Работает телефон горячей линии: 8 (3452) 590-290.