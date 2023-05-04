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Published Сегодня, 17:57

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Что происходит сейчас в тюменском селе Успенка, где бушует пожар. Видео

4 мая 2023, 17:57
Фото: СУ СК по Тюменской области

Что происходит сейчас в тюменском селе Успенка

В село Успенка Тюменского района прибыли более 100 автомобилей волонтеров. Неравнодушные жители региона привезли пострадавшим от огня селянам воду, противогазы, лопаты.
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Тюмень

В настоящее время в селе дежурят медики, оказывают помощь местным жителям – многие из них надышались дымом от пожара. По селу ездит автомобиль с громкоговорителем – просят людей разъехаться.

В селе Успенка продолжается тушение верхового пожара. Задействованы более 200 человек и 50 единиц техники, эвакуированы не менее 500 человек, в том числе около 400 детей из Успенского психоневрологического интерната.

Работает телефон горячей линии: 8 (3452) 590-290.

 

#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Эвакуация#Видео
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