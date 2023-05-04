Более трёхсот человек тушат ландшафтные пожары в Тюменской области

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
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Updated Сегодня, 15:54
На сегодняшний день в Тюменской области зарегистрировали 462 природных пожара. Площадь, охваченная огнём, составила более 4 тысяч гектаров.
К ликвидации пожаров привлечены работники МЧС, противопожарной службы и авиации.
В Департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит административный штраф. Для физических он составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для предприятий — от 400 до 800 тысяч рублей.
С начала пожароопасного сезона в регионе для ликвидации пожаров было привлечено более 3,5 тысяч человек и 1100 единиц спецтехники.
Ранее «Наш горлд» писал, что из-за сильного пожара в селе Успенка эвакуировали около 80 человек.