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Более трёхсот человек тушат ландшафтные пожары в Тюменской области

4 мая 2023, 15:39
Фото: nashgorod.ru

Четыреста шестьдесят два пожара зарегистрировано в Тюменской области

Свыше 300 человек и 70 единиц техники было задействовано сегодня при тушении ландшафтных пожаров в нашем регионе. Об этом сообщили в информцентре тюменского правительства.

На сегодняшний день в Тюменской области зарегистрировали 462 природных пожара. Площадь, охваченная огнём, составила более 4 тысяч гектаров.

К ликвидации пожаров привлечены работники МЧС, противопожарной службы и авиации.

В Департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит административный штраф. Для физических он составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для предприятий — от 400 до 800 тысяч рублей.

С начала пожароопасного сезона в регионе для ликвидации пожаров было привлечено более 3,5 тысяч человек и 1100 единиц спецтехники.

Ранее «Наш горлд» писал, что из-за сильного пожара в селе Успенка эвакуировали около 80 человек.

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#Елена Чебоксарова#Пожар#Ландшафтный пожар#Эвакуация#Тюмень#Происшествия#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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