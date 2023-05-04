Более трёхсот человек тушат ландшафтные пожары в Тюменской области

В Департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит административный штраф. Для физических он составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для предприятий — от 400 до 800 тысяч рублей.