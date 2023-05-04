Авиакомпания «Россия» отменяет рейсы из Санкт-Петербурга в Тобольск

Дальнейшее сокращение программы господдержки связано с секвестированием расходов федерального бюджета. Минтранс снижает расходы на 5%. Росавиация убрала из программы те маршруты, на которые перевозчики еще не заключили договоры о софинансировании рейсов с региональными властями.