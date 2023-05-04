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Авиакомпания «Россия» отменяет рейсы из Санкт-Петербурга в Тобольск

4 мая 2023, 11:05
Фото: 1MI

Из-за сокращения бюджета отменяются авиарейсы из Санкт-Петербурга в Тобольск

Авиакомпания «Россия» отменила два еженедельных полета из Санкт-Петербурга в Тобольск. Это произошло на фоне сокращения субсидий для перевозчиков с 9 до 7,5 млрд рублей, сообщают «Известия».

Дальнейшее сокращение программы господдержки связано с секвестированием расходов федерального бюджета. Минтранс снижает расходы на 5%. Росавиация убрала из программы те маршруты, на которые перевозчики еще не заключили договоры о софинансировании рейсов с региональными властями.

Стоит отметить, что в прошлом году авиакомпания «Россия» перевезла в Тобольск более 17,5 тыс. пассажиров.

Ранее «Наш город» сообщал, что Utair существенно снизила цены на авиабилеты по маршруту Тюмень – Ханты-Мансийск.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Деньги#Авиакомпании
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