Авиакомпания «Россия» отменяет рейсы из Санкт-Петербурга в Тобольск

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Дальнейшее сокращение программы господдержки связано с секвестированием расходов федерального бюджета. Минтранс снижает расходы на 5%. Росавиация убрала из программы те маршруты, на которые перевозчики еще не заключили договоры о софинансировании рейсов с региональными властями.
Стоит отметить, что в прошлом году авиакомпания «Россия» перевезла в Тобольск более 17,5 тыс. пассажиров.
Ранее «Наш город» сообщал, что Utair существенно снизила цены на авиабилеты по маршруту Тюмень – Ханты-Мансийск.