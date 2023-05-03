Виталий Бережной подал иск против ВГТРК о защите чести

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Бережной заявил, что с помощью средств массовой информации заранее формируется обвинение в преступлении до решения суда. В частности, Бережной отмечает, в эфире телепередаче «Вести.Дежурная часть» был опубликован видеорепортаж «Адвокат убийцы Насти Муравьевой выставляет себя жертвой», в котором его публично назвали убийцей. При этом доказательства какие-либо у журналистов отсутствуют.
«Это нарушает принципы презумпции невиновности. Фактически Бережной получил клеймо убийцы восьмилетней Насти Муравьевой посредством СМИ», — сообщил РБК Тюмень бывший адвокат тюменца Александр Почуев.
Ранее «Наш Город» писал, что Федеральное агентство заблокировало «ВКонтакте» группу по защите Виталия Бережного. В ней ранее публиковали комментарии адвокатов и информация о ходе рассмотрения дела.