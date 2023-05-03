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Виталий Бережной подал иск против ВГТРК о защите чести

3 мая 2023, 08:24
Фото: nashgorod.ru

Обвиняемый в убийстве 8-летней тюменки Бережной подал в суд на журналистов ВГТРК

Виталий Бережной, обвиняемы в убийстве 8-летней школьница Анастасии Муравевой, подал иск о защите чести и достоинства к федеральному телеканалу ВГТРК «Россия», а также к российскому журналисту Эдуарду Петрову.
Сюжет
Тюмень

Бережной заявил, что с помощью средств массовой информации заранее формируется обвинение в преступлении до решения суда. В частности, Бережной отмечает, в эфире телепередаче «Вести.Дежурная часть» был опубликован видеорепортаж «Адвокат убийцы Насти Муравьевой выставляет себя жертвой», в котором его публично назвали убийцей. При этом доказательства какие-либо у журналистов отсутствуют.

«Это нарушает принципы презумпции невиновности. Фактически Бережной получил клеймо убийцы восьмилетней Насти Муравьевой посредством СМИ», — сообщил РБК Тюмень бывший адвокат тюменца Александр Почуев.

Ранее «Наш Город» писал, что Федеральное агентство заблокировало «ВКонтакте» группу по защите Виталия Бережного. В ней ранее публиковали комментарии адвокатов и информация о ходе рассмотрения дела.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Иск#Телевидение#Тюмень#Суд#Тюменская область#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Убийство
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