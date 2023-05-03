Виталий Бережной подал иск против ВГТРК о защите чести

Бережной заявил, что с помощью средств массовой информации заранее формируется обвинение в преступлении до решения суда. В частности, Бережной отмечает, в эфире телепередаче «Вести.Дежурная часть» был опубликован видеорепортаж «Адвокат убийцы Насти Муравьевой выставляет себя жертвой», в котором его публично назвали убийцей. При этом доказательства какие-либо у журналистов отсутствуют.