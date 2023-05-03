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В Винзилях из-за пожара сгорели две постройки. Фото

3 мая 2023, 11:14
Фото: МЧС

В Тюменском районе сгорели две постройки. Фото

МЧС сообщает подробности сегодняшнего пожара в СНТ «Надежда» (посёлок Винзили). Всё произошло третьего мая в полдень в Тюменском муниципальном районе.
«Огонь охватил траву (на площади 15 га), также повреждены две хозяйственных постройки (предварительная площадь 60 квадратных метров). Пожарные оперативно устранили угрозу», - сообщили в пресс-службе МЧС.

На месте работали  9 единиц техники. Сейчас выясняются причины возгорания.

По данным «Нашего города» за сегодня в Тюмени и Тюменском районе произошло сразу 3 ландшафтных пожара. На Салаирском тракте перекрыли движение машин, здесь возникла крупная пробка.

Около Тюмени произошел уже второй ландшафтный пожар. Дым видно за километр
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Погода в Тюмени#Пожар
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