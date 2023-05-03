В Винзилях из-за пожара сгорели две постройки. Фото

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
«Огонь охватил траву (на площади 15 га), также повреждены две хозяйственных постройки (предварительная площадь 60 квадратных метров). Пожарные оперативно устранили угрозу», - сообщили в пресс-службе МЧС.
На месте работали 9 единиц техники. Сейчас выясняются причины возгорания.
По данным «Нашего города» за сегодня в Тюмени и Тюменском районе произошло сразу 3 ландшафтных пожара. На Салаирском тракте перекрыли движение машин, здесь возникла крупная пробка.