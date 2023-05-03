В Тюмени закроют рынок «Червишевский», пожар на Салаирском тракте, клуб за 120 млн

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Published Сегодня, 16:46
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Червишевский рынок в Тюмени планируют закрыть к 1 июня.
С некоторыми компаниями договоры хотят расторгнуть уже 15 мая. В администрации Тюмени «Нашему Городу» сообщили, что дать информацию о дате закрытия рынка «Червишевский» в данный момент не готовы. И добавили, что уведомления о прекращении договоров аренды отправляет арендодатель. Оперативный комментарий получить от ООО «Эскада» «Нашему городу» не удалось.
ООО «Эскада» за 2022 год получила выручку 17,5 миллионов рублей, чистая прибыль сократилась с 54 миллионов рублей до 8,6 миллионов.
Пожар на Салаирском тракте, в Тюмени ограничили движение машин.
Днём 3 мая движение было полностью остановлено в обоих направлениях. Видимость на дороге снизилась до 350 метров. Площадь пожара предварительно составляет 10 га.
«Из-за задымления ограничено движение на Салаирском тракте под Тюменью. Здесь дежурит наряд ДПС», - сообщается в паблике «Авто Тюмень ДТП».
Только вчера в Тюмени было зафиксировано сразу три возгорания. Горела сухая трава на Лесобазе, в «Восточном-2» и в микрорайона Быково. Из удалось потушить в течении нескольких часов.
В Тюмени за 120 миллионов рублей продают известный фитнес-клуб.
Общая площадь строения составила более 850 квадратных метров находится в Заречном микрорайоне. В объявлении, опубликованном на портале Авито, указано, что заведение полностью укомплектовано необходимым оборудованием. В помещении расположены общий тренажерный зал, залы групповых занятий, фуд-зона, зона для кардиотренировок, детская зона, сауна, душевые кабины, солярий, раздевалки.
Отмечено, что рядом с фитнес-центром находятся торговые и офисные центры, банки, магазины.
Согласно данным 2 ГИС, на продажу выставлен фитнес-клуб «ФэнсиФитнес».