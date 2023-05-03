В Тюмени закроют рынок «Червишевский», пожар на Салаирском тракте, клуб за 120 млн

С некоторыми компаниями договоры хотят расторгнуть уже 15 мая. В администрации Тюмени «Нашему Городу» сообщили, что дать информацию о дате закрытия рынка «Червишевский» в данный момент не готовы. И добавили, что уведомления о прекращении договоров аренды отправляет арендодатель. Оперативный комментарий получить от ООО «Эскада» «Нашему городу» не удалось.