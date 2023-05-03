В Тюмени в Праздник Труда мужчину выбросили с балкона седьмого этажа

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
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Updated Сегодня, 07:20
По словам очевидцев, в районе пяти часов вечера двое пьяных мужчин дрались на балконе квартиры на седьмом этаже. В один из моментов один из них выбросил другого с балкона. Пострадавший скончался на месте происшествия.
В департаменте здравоохранения «Нашему Городу» сообщили, что вызов в скорую помощь поступил в 16:11. На место ЧП бригада прибыла в 16:20. Медики констатировали смерть.
В Следственном комитете по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что погиб 41-летний тюменец. Обвиняемый в преступлении, 42-летний житель областной столицы, уже задержан и допрошен. Вину свою он признал.
В настоящее время следствие готовит ходатайство в суд об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 1 мая в Вагайском районе произошло смертельное ДТП. В аварии погиб 36-летний житель Омской области.