nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Изображение материала

В Тюмени в Праздник Труда мужчину выбросили с балкона седьмого этажа

3 мая 2023, 07:07
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени мужчину выбросили с балкона седьмого этажа

В Тюмени праздник Первомая для некоторых жителей областной столицы завершился печально. В одном из домов на улице Мельникайте был сброшен с седьмого этажа мужчина.
Сюжет
Тюмень

По словам очевидцев, в районе пяти часов вечера двое пьяных мужчин дрались на балконе квартиры на седьмом этаже. В один из моментов один из них выбросил другого с балкона. Пострадавший скончался на месте происшествия.

В департаменте здравоохранения «Нашему Городу» сообщили, что вызов в скорую помощь поступил в 16:11. На место ЧП бригада прибыла в 16:20. Медики констатировали смерть.

В Следственном комитете по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что погиб 41-летний тюменец. Обвиняемый в преступлении, 42-летний житель областной столицы, уже задержан и допрошен. Вину свою он признал.

В настоящее время следствие готовит ходатайство в суд об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 1 мая в Вагайском районе произошло смертельное ДТП. В аварии погиб 36-летний житель Омской области.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Убийства#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Майские праздники#Следственный комитет#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
В детском саду Тюмени детей попросили надеть военную форму
Сегодня, 08:59
Собака лает — повод идти к специалисту. Тюменский зоопсихолог о тонкостях профессии
Сегодня, 04:50
Лодка перевернулась: тюменский рыбак утонул в реке
Сегодня, 06:08
Дождались: в домах тюменцев сегодня отключат отопление
Сегодня, 04:35
Тюменцы обратились в больницу с клещами уже 1608 раз
Вчера, 11:37
Глава поселка Боровский выступила против несогласованых детских праздников
Сегодня, 07:27