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В Тюмени состоится автопробег ретро-автомобилей и парад катамаранов. Фото

3 мая 2023, 12:42
Фото: Тюмень - наш дом

Парады ретро-автомобилей и катамаранов пройдут в Тюмени

В преддверии Дня Победы в Тюмени состоится традиционный автопробег ретро-автомобилей и боевой техники. На 9 мая назначен и торжественный парад парусных катамаранов.

Автопробег назначен на 6 число. Отправной точкой колонны станет сквер Пограничников (микрорайон Казарово), куда автомобили прибудут в 8:30. Далее машины посетят Мемориал Памяти, детско-юношеский центр «Авангард», сквер Десантников и памятник Герою Советского Союза И.И. Федюнинскому.

«Заключительное место остановки по традиции – Комсомольский сквер, где развернутся интерактивные площадки, различные выставки, танковый биатлон, лазертаг, гладиаторские бои, шахматы и интерактивные игры «Отцы и дети», - сообщается в паблике «Тюмень – наш дом».

Уже 9 мая в Тюмени впервые пройдет акция «Под парусами Победы». В параде примут участие 15 катамаранов и несколько лодок. На них разместится не менее 60 человек, в том числе из Москвы и Кургана. Управлять катамаранами будут как здоровые спортсмены, так и люди с инвалидностью. Всё мероприятие можно будет увидеть 9 мая у моста Влюблённых в 15 часов.

«Первый парусник украсит Знамя Победы, за ним последуют катамараны с флагами городов воинской славы, замкнет парад судно с флагом Тюмени - города трудовой доблести», - сообщается в информцентра правительства Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что традиционно в День Победы состоятся торжественные церемонии возложения цветов, гирлянд и венков на основных мемориальных комплексах Тюмени. Акцию «Бессмертный полк» проводить не будут. Во всех районах областной столицы организуют небольшие праздничные площадки, вместо фейерверка прогремят залпы из стрелкового оружия. На 9 мая традиционные салюты будут отменены.

Как Тюмень отметит в этом году День Победы
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Водители#Александр Мязин
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