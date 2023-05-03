В Тюмени состоится автопробег ретро-автомобилей и парад катамаранов. Фото

Уже 9 мая в Тюмени впервые пройдет акция «Под парусами Победы». В параде примут участие 15 катамаранов и несколько лодок. На них разместится не менее 60 человек, в том числе из Москвы и Кургана. Управлять катамаранами будут как здоровые спортсмены, так и люди с инвалидностью. Всё мероприятие можно будет увидеть 9 мая у моста Влюблённых в 15 часов.