В Тюмени состоится автопробег ретро-автомобилей и парад катамаранов. Фото

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
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Updated Сегодня, 12:43
Автопробег назначен на 6 число. Отправной точкой колонны станет сквер Пограничников (микрорайон Казарово), куда автомобили прибудут в 8:30. Далее машины посетят Мемориал Памяти, детско-юношеский центр «Авангард», сквер Десантников и памятник Герою Советского Союза И.И. Федюнинскому.
«Заключительное место остановки по традиции – Комсомольский сквер, где развернутся интерактивные площадки, различные выставки, танковый биатлон, лазертаг, гладиаторские бои, шахматы и интерактивные игры «Отцы и дети», - сообщается в паблике «Тюмень – наш дом».
Уже 9 мая в Тюмени впервые пройдет акция «Под парусами Победы». В параде примут участие 15 катамаранов и несколько лодок. На них разместится не менее 60 человек, в том числе из Москвы и Кургана. Управлять катамаранами будут как здоровые спортсмены, так и люди с инвалидностью. Всё мероприятие можно будет увидеть 9 мая у моста Влюблённых в 15 часов.
«Первый парусник украсит Знамя Победы, за ним последуют катамараны с флагами городов воинской славы, замкнет парад судно с флагом Тюмени - города трудовой доблести», - сообщается в информцентра правительства Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что традиционно в День Победы состоятся торжественные церемонии возложения цветов, гирлянд и венков на основных мемориальных комплексах Тюмени. Акцию «Бессмертный полк» проводить не будут. Во всех районах областной столицы организуют небольшие праздничные площадки, вместо фейерверка прогремят залпы из стрелкового оружия. На 9 мая традиционные салюты будут отменены.