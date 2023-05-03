nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:12

Published Сегодня, 02:12

Modified Сегодня, 02:48

Updated Сегодня, 02:48

Изображение материала

В Тюмени продаётся просторная квартира с видом на Туру и религиозный объект

3 мая 2023, 02:12
Фото: Авито

Четырехкомнатная квартира с видом на монастырь продаётся в центре Тюмени

Просторная четырехкомнатная квартира площадью 168 квадратных метров с видом на Ильинский монастырь продаётся в исторической части города за 52 миллиона рублей. Такое объявление размещено на сервисе «Авито».
Сюжет
Дом

Вид из окон с 7 этажа продавец считает главной ценностью предлагаемой квартиры. Если точнее, жильцы смогут ежедневно любоваться монастырем и Турой, выходя на собственную террасу, которая, к слову, не входит в общую площадь жилья.

Рядом также расположена Набережная: по словам продавца, спуститься туда из дома можно в течение 5 - 7 минут.

Также изюминкой квартиры собственник считает просторную кухню-гостиную площадью 47 квадратных метров, 4 отдельные спальные комнаты и 2 санузла.

Однако дорогостоящее жилье вместе со всеми его преимуществами, исходя из объявления, нуждается в ремонте, но материалы для него уже закуплены.

«Это белый лист бумаги, на котором вы можете нарисовать свою будущую тихую спокойную жизнь с потрясающим закатом или рассветом над живописными пейзажами реки», — сообщает автор публикации.

Ранее «Наш город» писал, что в Тобольске продают участок земли в микрорайоне 3А. Его главная ценность заключается в том, что там в юности бывал ученый Дмитрий Менделеев.

Читайте также:
В Тобольске за 100 млн рублей продают участок земли, где по легенде бывал Менделеев
#Елена Чебоксарова#Дом#Продажа#Авито#Набережная#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
Подпишитесь
«Мать убийцы»: спасающая внучку тобольская бабушка ответила на острые вопросы
Вчера, 08:35
Каким был известный во всей России тюменский кот-пожарный Семен
Вчера, 07:25
Семье тюменца, участника СВО, отрезали канализацию
30 апреля 08:05
Учителя в Тюменской области зарабатывают в месяц более 52 тысяч рублей
Вчера, 04:28
Страничку известного тюменского кардиохирурга атаковали мошенники
Вчера, 09:57
В тюменском ТРЦ «Кристалл» открывается магазин одежды MAAG. Он заменит Zara
Вчера, 11:29