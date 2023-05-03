В Тюмени продаётся просторная квартира с видом на Туру и религиозный объект

Posted Сегодня, 02:12
Published Сегодня, 02:12
Modified Сегодня, 02:48
Updated Сегодня, 02:48
Вид из окон с 7 этажа продавец считает главной ценностью предлагаемой квартиры. Если точнее, жильцы смогут ежедневно любоваться монастырем и Турой, выходя на собственную террасу, которая, к слову, не входит в общую площадь жилья.
Рядом также расположена Набережная: по словам продавца, спуститься туда из дома можно в течение 5 - 7 минут.
Также изюминкой квартиры собственник считает просторную кухню-гостиную площадью 47 квадратных метров, 4 отдельные спальные комнаты и 2 санузла.
Однако дорогостоящее жилье вместе со всеми его преимуществами, исходя из объявления, нуждается в ремонте, но материалы для него уже закуплены.
«Это белый лист бумаги, на котором вы можете нарисовать свою будущую тихую спокойную жизнь с потрясающим закатом или рассветом над живописными пейзажами реки», — сообщает автор публикации.
Ранее «Наш город» писал, что в Тобольске продают участок земли в микрорайоне 3А. Его главная ценность заключается в том, что там в юности бывал ученый Дмитрий Менделеев.