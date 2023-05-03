В Тюмени неизвестный расстрелял собаку из пневматики

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Собаку кормили местные жители, она доверяла людям, живодёр стрелял по спине животного. Тюменцы обратились в полицию.
«А потом говорят, что собаки кусаются, чем они им мешают?», - отметила подписчица паблика Ольга Ф.
В середине марта «Наш город» сообщал, что жители Казарово пожаловались на живодёра, который искалечил собаку. Животное отвезли в ветклинику, где зашили рану на голове. Собака потеряла много крови, но её удалось спасти.