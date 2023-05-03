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В Тюмени неизвестный расстрелял собаку из пневматики

3 мая 2023, 10:14
Фото: 1MI

Живодер расстрелял дворовую собаку в СНТ «Ясная поляна» в Тюмени

По данным паблика в ВК «Тюмень. Регион 72», в СНТ «Ясная поляна» неизвестный обстрелял из пневматического пистолета дворовую собаку. Пёс находится на лечении.
Сюжет
Тюмень

Собаку кормили местные жители, она доверяла людям, живодёр стрелял по спине животного. Тюменцы обратились в полицию.

«А потом говорят, что собаки кусаются, чем они им мешают?», - отметила подписчица паблика Ольга Ф.

В середине марта «Наш город» сообщал, что жители Казарово пожаловались на живодёра, который искалечил собаку. Животное отвезли в ветклинику, где зашили рану на голове. Собака потеряла много крови, но её удалось спасти.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Бездомные животные#Тюмень#Александр Мязин
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