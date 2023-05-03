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В Тобольске отремонтируют главную достопримечательность Александровского сада

3 мая 2023, 08:10
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Реставрацию часовни в Тобольске закончат в 2024 году

Часовню в Александровском саду в Тобольске отреставрируют в следующем году. Для этого из регионального бюджета уже выделили необходимые средства, сообщили в пресс-службе тюменского правительства.

Соответствующее распоряжение подписал глава Тюменской области Александр Моор. Также деньги будут направлены на разработку проектной документации, инженерные изыскания, госэкспертизы для последующей реставрации объекта на Мира, 2а.

Всего в нашем регионе на текущий год запланировано провести работы по сохранению более 59 объектов культурного наследия, в числе которых Спасская церковь, дом Ф. З. Рубцовой в Тюмени, дом купца В. Н. Перминова в Ишиме и другие.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени отреставрировали Свято-Троицкий монастырь с помощью коллекции фотографий местного жителя.

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#Елена Чебоксарова#Реставрация#Тобольск#Культурное наследие#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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