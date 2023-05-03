В Тобольске отремонтируют главную достопримечательность Александровского сада

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Соответствующее распоряжение подписал глава Тюменской области Александр Моор. Также деньги будут направлены на разработку проектной документации, инженерные изыскания, госэкспертизы для последующей реставрации объекта на Мира, 2а.
Всего в нашем регионе на текущий год запланировано провести работы по сохранению более 59 объектов культурного наследия, в числе которых Спасская церковь, дом Ф. З. Рубцовой в Тюмени, дом купца В. Н. Перминова в Ишиме и другие.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени отреставрировали Свято-Троицкий монастырь с помощью коллекции фотографий местного жителя.