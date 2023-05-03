В детском саду Тюмени детей попросили надеть военную форму

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Также родителей просят подготовить: георгиевские ленты, портреты семейных героев, воздушные шарики и бумажных голубей. Эти просьбы никого не смутили, в отличие от пожелания примерить на ребенка военную форму.
«Я считаю это недопустимым! Война — это то, что связано со смертями людей, с мучениями и горем. Я не хочу это относить к своему ребенку, который должен жить счастливо и беззаботно», — высказалась мама одного из ребятишек.
Многие психологи также убеждены, что военная форма на детях — это не очень хорошая затея.
«Дети не должны ходить в военной форме. Для большинства из наших предков, встретивших военные годы, эта одежда была посмертным одеянием.
Детям нужно покупать одежду про жизнь, а не про смерть. Как человек, работающий с психикой, я очень хорошо понимаю, что чувство благодарности может переполнять, но выражать его стоит иначе», — уверена психолог Елена Кузнецова.
Стоит отметить, что военная форма в садике — требование необязательное. Но одни дети, заметив необычную одежду на других, могут расстроиться и с недопониманием отнестись к тому, что родители не одели его, как всех.
А потому некоторые родители убеждены, что этот атрибут стоит во всех детских садах исключить вовсе, сделав акцент на иные варианты.