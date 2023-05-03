В аэропорту Рощино тюменца наказали за перевозку турецкого гриля для шаурмы

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Гражданин летел рейсом из Баку в Тюмень. Таможенники остановили его для проверки и обнаружили в коробке турецкий гриль для шаурмы. Выяснилось, что пассажир является владельцем кафе. Он вёз апарат из Азербайджана, чтобы в дальнейшем использовать его для своего бизнеса.
Однако он забыл задекларировать товар, который не относится к предметам для личного пользования и, согласно законодательству, подлежит обязательному таможенному декларированию.
В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении, в соответствии с частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ.
Ранее «Наш город» писал, что в июне в аэропорту Рощино откроется ангар для техобслуживания самолётов.