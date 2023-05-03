В аэропорту Рощино тюменца наказали за перевозку турецкого гриля для шаурмы

Гражданин летел рейсом из Баку в Тюмень. Таможенники остановили его для проверки и обнаружили в коробке турецкий гриль для шаурмы. Выяснилось, что пассажир является владельцем кафе. Он вёз апарат из Азербайджана, чтобы в дальнейшем использовать его для своего бизнеса.