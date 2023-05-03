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В аэропорту Рощино тюменца наказали за перевозку турецкого гриля для шаурмы

3 мая 2023, 09:51
Фото: 1MI

Гриль для приготовления шаурмы конфисковали у пассажира в аэропорту Тюмени

Сотрудники Тюменской таможни конфисковали у мужчины гриль для шаурмы в «зеленом» коридоре аэропорта Рощино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Гражданин летел рейсом из Баку в Тюмень. Таможенники остановили его для проверки и обнаружили в коробке турецкий гриль для шаурмы. Выяснилось, что пассажир является владельцем кафе. Он вёз апарат из Азербайджана, чтобы в дальнейшем использовать его для своего бизнеса.

Однако он забыл задекларировать товар, который не относится к предметам для личного пользования и, согласно законодательству, подлежит обязательному таможенному декларированию.

В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении, в соответствии с частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ.

Ранее «Наш город» писал, что в июне в аэропорту Рощино откроется ангар для техобслуживания самолётов.

 

 

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#Елена Чебоксарова#Таможня#Тюменская таможня#Аэропорт Рощино#Пассажиры#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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