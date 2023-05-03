nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Изображение материала

Utair существенно снизила цены на перелеты из Тюмени в Ханты-Мансийск. Скрин

3 мая 2023, 11:54
Фото: 1MI

Стоимость билетов на авиарейс из Тюмени в Ханты-Мансийск существенно снизилась. Скрин

По данным сервиса Яндекс.Касса, авиакомпания Utair существенно снизила стоимость полётов из Тюмени в Ханты-Мансийск. Ещё в апреле цена перелёта составляла от 6 900 рублей.

За рейс туда и обратно нужно будет отдать 10 630 рублей. Похожие тарифы отмечались в феврале. Стоит отметить, что прямые авиарейсы из Рощино в ХМАО выполняет только Utair, полёт длится 1 час 35 минут.

Между тем, уже с 1 июня за билет уже просят 7 200 рублей. Это может быть вызвано бронированием туров на лето.

Ранее «Наш город» сообщал, что Авиакомпания Utair подняла цены на полеты из Тюмени в Ханты-Мансийск.

Читайте также:
Билеты на прямые рейсы Тюмень - Ханты-Мансийск существенно подорожают в мае. Скрин
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Авиабилеты#Экономика#Александр Мязин
Подпишитесь
В детском саду Тюмени детей попросили надеть военную форму
Сегодня, 08:59
Собака лает — повод идти к специалисту. Тюменский зоопсихолог о тонкостях профессии
Сегодня, 04:50
Лодка перевернулась: тюменский рыбак утонул в реке
Сегодня, 06:08
Дождались: в домах тюменцев сегодня отключат отопление
Сегодня, 04:35
Тюменцы обратились в больницу с клещами уже 1608 раз
Вчера, 11:37
Глава поселка Боровский выступила против несогласованых детских праздников
Сегодня, 07:27