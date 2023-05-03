Utair существенно снизила цены на перелеты из Тюмени в Ханты-Мансийск. Скрин

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
За рейс туда и обратно нужно будет отдать 10 630 рублей. Похожие тарифы отмечались в феврале. Стоит отметить, что прямые авиарейсы из Рощино в ХМАО выполняет только Utair, полёт длится 1 час 35 минут.
Между тем, уже с 1 июня за билет уже просят 7 200 рублей. Это может быть вызвано бронированием туров на лето.
Ранее «Наш город» сообщал, что Авиакомпания Utair подняла цены на полеты из Тюмени в Ханты-Мансийск.