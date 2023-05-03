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У тюменской певицы Инстасамки налоговая заблокировала счета

3 мая 2023, 06:51

Тюменская певица Инстасамка попала под санкции налоговой

Федеральная налоговая служба приостановила операции по банковским счетам уроженки Тобольска, певицы Инстасамки.
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Тюмень

Скандальная исполнительница ранее была занесена черный в список инфоцыган, составленный в МВД России. Наряду с тоболячкой в черный список МВД попали еще порядка 32 блогеров-миллионников, в числе которых Виктория Боня Региона Тодоренко, Егор Крид. Их подозревают в неуплате налогов и отмывании денег, пишет тг-канал Mash.

Ранее «Наш Город» писал, что концерт Интасамки, запланированный в конце минувшей неделе в одном из московских клубов, был отменен. О том, что выступление не состоится организаторы сообщили за пару часов до его начала. Причины отмены неизвестны.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Певцы#Налоговая служба#Тюмень#Блокировка#Тюменская область
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