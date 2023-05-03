Тюменца будут судить за обналичивание 10 млн рублей

С начала 2023 года участились случаи мошенничеств, когда на мероприятие идет не владелец карты, а другой человек. Особенность данного образовательного проекта в том, что государство платит за обучающихся — наминал виртуальной карты в 2022 году составляет 5 тысяч рублей. А с недавнего времени Пушкинской картой можно воспользоваться для посещения кинотеатров. Однако, пользователи Пушкинской карты быстро нашли у нее недостатки. Например, оплатить мероприятия можно будет только в том случае, если они есть в списке партнеров программы.