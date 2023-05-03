Тюменца будут судить за обналичивание 10 млн рублей

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Следствие полагает, что денежные средства были выведены со счётов коммерческой организации в период с 2018 по 2020 год. Мужчина получил платежные карты, логин и пароль, который позволил дистанционно осуществлять операции.
«Обвиняемый предложил своему знакомому, в отношении которого уголовное дело рассматривается в суде, за денежное вознаграждение в 10 тыс. рублей оформить на себя фирму и открыть счета в кредитно-финансовых учреждениях», - сообщают в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В ближайшее время дело рассмотрит Ленинский районный суд г. Тюмень. Мужчине грозит до 6 лет колонии.
1,5 года назад «Наш город» сообщал, что на сайтах объявлений тюменцам предлагают приобрести или обналичить «Пушкинскую карту». В департаменте культуры Тюменской области заявили, что всё это противоправные действия и мошеннические схемы. Сторонние лица не смогут воспользоваться билетами, которые приобретут. Более того, владельцами «Пушкинской карты» могут быть только тюменцы в возрасте от 14 до 22 лет.
С начала 2023 года участились случаи мошенничеств, когда на мероприятие идет не владелец карты, а другой человек. Особенность данного образовательного проекта в том, что государство платит за обучающихся — наминал виртуальной карты в 2022 году составляет 5 тысяч рублей. А с недавнего времени Пушкинской картой можно воспользоваться для посещения кинотеатров. Однако, пользователи Пушкинской карты быстро нашли у нее недостатки. Например, оплатить мероприятия можно будет только в том случае, если они есть в списке партнеров программы.