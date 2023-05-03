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Тюменца будут судить за обналичивание 10 млн рублей

3 мая 2023, 12:12
Фото: 1MI

37-летнего тюменца обвиняют в обналичивании 10 млн рублей

Прокуратура направила в суд дело 37-летнего тюменца, которого обвиняют в обналичивании 10 млн рублей. В прошлом году к уголовной ответственности по ст. 187 УК РФ привлекли 100 человек.

Следствие полагает, что денежные средства были выведены со счётов коммерческой организации в период с 2018 по 2020 год. Мужчина получил платежные карты, логин и пароль, который позволил дистанционно осуществлять операции.

«Обвиняемый предложил своему знакомому, в отношении которого уголовное дело рассматривается в суде, за денежное вознаграждение в 10 тыс. рублей оформить на себя фирму и открыть счета в кредитно-финансовых учреждениях», - сообщают в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ближайшее время дело рассмотрит Ленинский районный суд г. Тюмень. Мужчине грозит до 6 лет колонии. 

1,5 года назад «Наш город» сообщал, что на сайтах объявлений тюменцам предлагают приобрести или обналичить «Пушкинскую карту». В департаменте культуры Тюменской области заявили, что всё это противоправные действия и мошеннические схемы. Сторонние лица не смогут воспользоваться билетами, которые приобретут. Более того, владельцами «Пушкинской карты» могут быть только тюменцы в возрасте от 14 до 22 лет.

С начала 2023 года участились случаи мошенничеств, когда на мероприятие идет не владелец карты, а другой человек. Особенность данного образовательного проекта в том, что государство платит за обучающихся — наминал виртуальной карты в 2022 году составляет 5 тысяч рублей. А с недавнего времени Пушкинской картой можно воспользоваться для посещения кинотеатров. Однако, пользователи Пушкинской карты быстро нашли у нее недостатки. Например, оплатить мероприятия можно будет только в том случае, если они есть в списке партнеров программы.

Мошенники предлагают тюменцам обналичить «Пушкинскую карту»
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги
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