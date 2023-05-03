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Тюменский Роспотребнадзор ищет нового специалиста PR-службы. Зарплата до 50 тысяч

3 мая 2023, 13:03
Фото: 1MI

Роспотребнадзор ищет тюменца на должность специалиста PR-службы

Тюменский Роспотребнадзор ищет специалиста по связям с общественностью. По данным сайта hh.ru, ему предлагают зарплату от 30 до 50 тысяч рублей.

Около месяца назад эту должность покинул другой сотрудник.

«Помощник руководителя, специалист по связям с общественностью, зарплата от 30 000 до 50 000 руб. до вычета налогов. Требуемый опыт работы: 1–3 года», - сообщается в вакансии на сайте hh.ru.

Специалист будет проводить подготовку заседаний, встреч, совещаний, проектов докладов и презентаций. В его обязанности входит и мониторинг СМИ.

Ранее «Наш город» сообщал, что из тюменских колоний увольняются молодые надзиратели. Идёт набор сотрудников в СИЗО №1, ИК-1 и ИК-2.

В тюменских колониях не хватает десятки надзирателей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги
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