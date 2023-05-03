Тюменский Роспотребнадзор ищет нового специалиста PR-службы. Зарплата до 50 тысяч

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Около месяца назад эту должность покинул другой сотрудник.
«Помощник руководителя, специалист по связям с общественностью, зарплата от 30 000 до 50 000 руб. до вычета налогов. Требуемый опыт работы: 1–3 года», - сообщается в вакансии на сайте hh.ru.
Специалист будет проводить подготовку заседаний, встреч, совещаний, проектов докладов и презентаций. В его обязанности входит и мониторинг СМИ.
Ранее «Наш город» сообщал, что из тюменских колоний увольняются молодые надзиратели. Идёт набор сотрудников в СИЗО №1, ИК-1 и ИК-2.