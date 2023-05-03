Тюменские дома атаковали клопы

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Местные жители сообщают, что насекомые обитают по улицам Энергостроителей, Федюнинского, Энергетиков, Пермякова, Московский тракт, в микрорайоне «Тюменский-2» и Ново-Патрушево.
«Энергостроителей, на окнах и подоконниках домов стаи клопов. Травили, но они с улицы лезут. Что происходит, страшно и дома находиться, и на улицу выходить», — рассказал анонимный подписчик в паблике «ЧС Тюмень».
В паблике «Типичная Тюмень» местные жители поделились, что клопы атаковали весь Восточный округ.
Ранее «Наш город» писал, что Роспотребнадзор проверил тюменских дезинсекторов и выяснил, что они завышают стоимость услуг, а насекомые после их работ не исчезают.