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Тюменские дома атаковали клопы

3 мая 2023, 11:20
Фото: 1MI

Клопы завелись в нескольких жилых домах Тюмени

Тюменцы жалуются в социальных сетях, что в их домах появились клопы.
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Местные жители сообщают, что насекомые обитают по улицам Энергостроителей, Федюнинского, Энергетиков, Пермякова, Московский тракт, в микрорайоне «Тюменский-2» и Ново-Патрушево.

«Энергостроителей, на окнах и подоконниках домов стаи клопов. Травили, но они с улицы лезут. Что происходит, страшно и дома находиться, и на улицу выходить», — рассказал анонимный подписчик в паблике «ЧС Тюмень».

В паблике «Типичная Тюмень» местные жители поделились, что клопы атаковали весь Восточный округ.

Ранее «Наш город» писал, что Роспотребнадзор проверил тюменских дезинсекторов и выяснил, что они завышают стоимость услуг, а насекомые после их работ не исчезают.

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#Елена Чебоксарова#Клопы#Жалоба#Дезинсекция#Насекомые#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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