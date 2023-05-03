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Posted 3 мая 13:01

Published 3 мая 13:01

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

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Тюменская Школа программирования открыла новый набор на обучающий курс

3 мая 2023, 13:01
Фото: 1MI

Стартовал новый набор в тюменскую Школу программирования

Тюменская Школа программирования с 12 мая открывает новый набор учеников по программе «Разработка на языке PHP для серверной части web приложений (начальный уровень)». Обучение бесплатное и проводится в дистанционном формате, сообщает пресс-служба регионального департамент информатизации.

На курсе слушатели сформируют совокупность компетенций для программирования на языке PHP, а также умение работать с основными типами данных PHP, смогут создать экземпляры объектов и новые объекты.

Кроме того, ученики смогут работать с регулярными выражениями, использовать приемы в работе на языке PHP, с версткой на языках HTML и CSS, с библиотеками и фреймворком Laravel.

Для зачисления нужно зарегистрироваться на сайте Школы программирования по ссылке, а также заполнить анкету и пройти входное тестирование до 09.05.2023 по ссылке. Данный курс продлится до 07.07.2023.

Чтобы открылся доступ к анкете, необходимо на сайте в верхнем правом углу в настройках выбрать пункт «Записаться на курс».

Обучение могут пройти физические лица, имеющие аттестат о среднем образовании, проживающие на юге Тюменской области.

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