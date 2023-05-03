Тюменская Школа программирования открыла новый набор на обучающий курс

Posted 3 мая 13:01
Published 3 мая 13:01
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
На курсе слушатели сформируют совокупность компетенций для программирования на языке PHP, а также умение работать с основными типами данных PHP, смогут создать экземпляры объектов и новые объекты.
Кроме того, ученики смогут работать с регулярными выражениями, использовать приемы в работе на языке PHP, с версткой на языках HTML и CSS, с библиотеками и фреймворком Laravel.
Чтобы открылся доступ к анкете, необходимо на сайте в верхнем правом углу в настройках выбрать пункт «Записаться на курс».
Обучение могут пройти физические лица, имеющие аттестат о среднем образовании, проживающие на юге Тюменской области.