Тюменская область лидирует в рейтинге эффективности и прозрачности госзакупок

Posted 3 мая 10:59
Published 3 мая 10:59
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Итоги рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов Российской Федерации подведены на заседании экспертного совета регионов по развитию контрактной системы Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам».
Заседание состоялось в рамках работы ХIII всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ — ЗА честные закупки».
Сформированная система показателей рейтинга представляет собой мониторинг всего закупочного процесса субъектов Российской Федерации: от организационной структуры и нормативной базы региона до работы с общественными организациями и поставщиками.
Эксперты признали высокий уровень информационной инфраструктуры закупок региона, степень ее интеграции с электронными площадками и возможности применения ее элементов участниками сферы контрактования.
Лидирующие позиции в номинациях «Оценка осуществления закупочных процедур, в том числе на муниципальном уровне», «Исполнение контрактов», «Исполнение требований законодательства» указывают на наличие в регионе всех необходимых для осуществления закупочной деятельности правовых документов и высокий уровень их проработанности, качественную и эффективную организацию закупок для государственных и муниципальных нужд.
Номинации по показателям «Профессионализм заказчиков и обеспеченность квалифицированными кадрами», а также «Снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе государственных закупок» свидетельствуют о признании проводимой в области работы по повышению уровня подготовленности специалистов, осуществляющих деятельность в области эффективного расходования бюджетных средств.
Для многих регионов Тюменская область выступает примером закупочной зрелости. Обладая наработанной методической базой и опытом, в регионе все больше уделяется внимания совершенствованию методов регулирования контрактной системы, а также разработке и внедрению лучших практик.
Справочно: Рейтинг эффективности и открытости закупочных систем разработан для независимой оценки качества и эффективности организации и осуществления закупочных процессов заказчиками регионального и муниципального уровней. Оценка производится в автоматическом режиме посредством разработанной информационной системы отдельно по 8 показателям, наиболее полно характеризующих закупочную систему.
По результатам оценки определяется позиция каждого из оцениваемых участников. По каждому показателю рейтинга определяются регионы — лидеры, имеющие лучшее (максимальное) значение показателя. Остальные субъекты разделяются на 3 подгруппы по степени отклонения от лучшего значения. Для того что бы регион занял место в лидирующей подгруппе А (высший рейтинг), отклонение от наибольшего показателя не должно превышать 10%.