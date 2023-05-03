Тюменская область лидирует в рейтинге эффективности и прозрачности госзакупок

По результатам оценки определяется позиция каждого из оцениваемых участников. По каждому показателю рейтинга определяются регионы — лидеры, имеющие лучшее (максимальное) значение показателя. Остальные субъекты разделяются на 3 подгруппы по степени отклонения от лучшего значения. Для того что бы регион занял место в лидирующей подгруппе А (высший рейтинг), отклонение от наибольшего показателя не должно превышать 10%.