Шеф-повар назвал лучшие виды мяса для шашлыка

Согласно советам эксперта, не рекомендуется приобретать шашлык в готовом виде, особенно мясо в нарезке в маринаде, которое продают в пакетах и ведрах. При этом могут быть использованы некачественные продукты и маринад, содержащий в составе майонез. Хорошо рассмотреть содержимое упаковки, понюхать или потрогать такой товар покупатель не может, объяснил Крюков журналистам NEWS.ru.