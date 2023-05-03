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Шеф-повар назвал лучшие виды мяса для шашлыка

3 мая 2023, 13:54
Шеф-повар Крюков объяснил журналистам, почему мясо, продаваемое на развес, лучше всего подходит для приготовления шашлыков.

Согласно экспертному мнению Анатолия Крюкова, шеф-повара, члена Ассоциации поваров России, покупателю будет несложно определить качество мяса, продаваемого в охлажденном виде. При покупке рекомендуется оценить цвет и упругость, а также проверить, не было ли мясо разморожено.

Согласно советам эксперта, не рекомендуется приобретать шашлык в готовом виде, особенно мясо в нарезке в маринаде, которое продают в пакетах и ведрах. При этом могут быть использованы некачественные продукты и маринад, содержащий в составе майонез. Хорошо рассмотреть содержимое упаковки, понюхать или потрогать такой товар покупатель не может, объяснил Крюков журналистам NEWS.ru.

Шеф-повар также посоветовал готовить собственный маринад по вкусу и в зависимости от вида мяса. В качестве универсального он рекомендовал классический советский маринад — с уксусом, солью, лавровым листом и черным перцем «горошком». Кроме базовых ингредиентов, эксперт посоветовал разнообразить соус, добавив в него немного паприки или чабреца, размягчающего мясо и придающего ему пикантный вкус.

В свою очередь, Наталья Завьялова, эксперт Роскачества, рекомендует воздержаться от покупки шашлыка в белом маринаде. Не следует игнорировать и форму кусков — они должны быть примерно одинаковыми, чтобы при приготовлении мясо прожаривалось равномерно.

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