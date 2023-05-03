Сегодня УСТЭК переводит теплосетевое оборудование на летний режим работы

Сразу после завершения отопительного сезона начинается подготовка к следующему. С 15 мая АО «УСТЭК» приступит к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность. Они проводятся ежегодно в соответствии с требованием законодательства РФ. График отключений размещен на сайте АО «УСТЭК» ao-ustek.ru, возможны изменения по срокам отключений.