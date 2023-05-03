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Сегодня УСТЭК переводит теплосетевое оборудование на летний режим работы

3 мая 2023, 13:06
Фото: УСТЭК
Сегодня, 3 мая, в Тюмени закончился отопительный период 2022-2023 года. Решение о его окончании принято органом местного самоуправления.

Напомним, завершение отопительного периода происходит, когда среднесуточная температура наружного воздуха становится выше 8° С и наблюдается в течение 5 и более дней подряд.

Специалисты АО «УСТЭК» приступили к переводу оборудования теплоисточников и теплосетей с зимнего гидравлического режима работы на межотопительный (летний) с целью обеспечения горячего водоснабжения. Прекращение подачи теплоносителя в системы отопления пройдет поэтапно во всех районах города в течение дня.

Сразу после завершения отопительного сезона начинается подготовка к следующему. С 15 мая АО «УСТЭК» приступит к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность. Они проводятся ежегодно в соответствии с требованием законодательства РФ. График отключений размещен на сайте АО «УСТЭК» ao-ustek.ru, возможны изменения по срокам отключений.

Единая теплоснабжающая организация Тюмени АО «УСТЭК» рекомендует жителям перекрыть отсекающие краны на стояках горячего водоснабжения в квартире на время проведения гидравлических испытаний. Это позволит избежать увеличения показаний прибора учета во время периода ограничения горячего водоснабжения.

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