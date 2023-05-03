Сегодня УСТЭК переводит теплосетевое оборудование на летний режим работы

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Напомним, завершение отопительного периода происходит, когда среднесуточная температура наружного воздуха становится выше 8° С и наблюдается в течение 5 и более дней подряд.
Специалисты АО «УСТЭК» приступили к переводу оборудования теплоисточников и теплосетей с зимнего гидравлического режима работы на межотопительный (летний) с целью обеспечения горячего водоснабжения. Прекращение подачи теплоносителя в системы отопления пройдет поэтапно во всех районах города в течение дня.
Сразу после завершения отопительного сезона начинается подготовка к следующему. С 15 мая АО «УСТЭК» приступит к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность. Они проводятся ежегодно в соответствии с требованием законодательства РФ. График отключений размещен на сайте АО «УСТЭК» ao-ustek.ru, возможны изменения по срокам отключений.
Единая теплоснабжающая организация Тюмени АО «УСТЭК» рекомендует жителям перекрыть отсекающие краны на стояках горячего водоснабжения в квартире на время проведения гидравлических испытаний. Это позволит избежать увеличения показаний прибора учета во время периода ограничения горячего водоснабжения.