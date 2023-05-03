Рынок «Червишевский» в Тюмени могут закрыть в мае

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
При этом ранее срок аренды, указанный в договоре, ранее был обозначен датой 31 мая 2023 года.
«В связи с прекращением деятельности рынка „Червишевский“ договора аренды б/н от 1.03.2023., заключенный между ООО „Эскада“ и ИП, настоящим уведомляем Вас о намерении расторгнуть договор аренда б/н от 1.03.2023 с 15.05.2023 года», — указано в документе, имеющимся в распоряжении 72.ру.
В администрации Тюмени «Нашему Городу» сообщили, что дать информацию о дате закрытия рынка «Червишевский» в данный момент не готовы. И добавили, что уведомления о прекращении договоров аренды отправляет арендодатель. Оперативный комментарий получить от ООО «Эскада» «Нашему Городу» не удалось.
Учредителем ООО «Эскада» является глава тюменского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин. По данным финансовой отчетности компании за 2022 год, выручка за последний года упала более чем на 8 миллионов рублей (до 17,5 миллионов), чистая прибыль сократилась с 54 миллионов рублей до 8,6 миллионов.
Ранее «Наш Город» писал, что торговцам, арендовавшим площади на попавших под закрытие рынках «Червишевский», выделят торговые места. На данный момент этот вопрос прорабатывают в департаменте потребительского рынка Тюмени.