Рынок «Червишевский» в Тюмени могут закрыть в мае

Учредителем ООО «Эскада» является глава тюменского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин. По данным финансовой отчетности компании за 2022 год, выручка за последний года упала более чем на 8 миллионов рублей (до 17,5 миллионов), чистая прибыль сократилась с 54 миллионов рублей до 8,6 миллионов.