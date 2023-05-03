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Рынок «Червишевский» в Тюмени могут закрыть в мае

3 мая 2023, 11:58
Фото: 2 ГИС

Червишевский рынок в Тюмени планируют закрыть в мае

Тюменский рынок «Червишевский» могут закрыть в середине мая этого года. По словам торговцев, они начали получать уведомления о расторжении договоров.
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Тюмень

При этом ранее срок аренды, указанный в договоре, ранее был обозначен датой 31 мая 2023 года.

«В связи с прекращением деятельности рынка „Червишевский“ договора аренды б/н от 1.03.2023., заключенный между ООО „Эскада“ и ИП, настоящим уведомляем Вас о намерении расторгнуть договор аренда б/н от 1.03.2023 с 15.05.2023 года», — указано в документе, имеющимся в распоряжении 72.ру.

В администрации Тюмени «Нашему Городу» сообщили, что дать информацию о дате закрытия рынка «Червишевский» в данный момент не готовы. И добавили, что уведомления о прекращении договоров аренды отправляет арендодатель. Оперативный комментарий получить от ООО «Эскада» «Нашему Городу» не удалось.

Учредителем ООО «Эскада» является глава тюменского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин. По данным финансовой отчетности компании за 2022 год, выручка за последний года упала более чем на 8 миллионов рублей (до 17,5 миллионов), чистая прибыль сократилась с 54 миллионов рублей до 8,6 миллионов.

Ранее «Наш Город» писал, что торговцам, арендовавшим площади на попавших под закрытие рынках «Червишевский», выделят торговые места. На данный момент этот вопрос прорабатывают в департаменте потребительского рынка Тюмени.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Рынки#Тюмень#Тюменская область
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