Россияне все чаще обращаются к арт-терапии из-за тревоги

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Как сообщают «Известия», в Wildberries отметили повышение продаж товаров для творчества на 132% в I квартале 2023 года, а OZON — о 16-процентном годовом росте. Всплеск интереса к живописи и хендмейду связан с желанием россиян обрести эмоциональную стабильность через арт-терапию.
Однако, это также оказывает влияние на рынок: компании, производящие товары для творчества, стали активнее развиваться и расширять ассортимент. Арт-терапевты также получили новые возможности для работы и развития своей профессии.