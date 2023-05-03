Россияне все чаще обращаются к арт-терапии из-за тревоги

Как сообщают «Известия», в Wildberries отметили повышение продаж товаров для творчества на 132% в I квартале 2023 года, а OZON — о 16-процентном годовом росте. Всплеск интереса к живописи и хендмейду связан с желанием россиян обрести эмоциональную стабильность через арт-терапию.