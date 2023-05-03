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Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Россияне все чаще обращаются к арт-терапии из-за тревоги

3 мая 2023, 08:19
Желание людей унять тревогу, вызванную мировыми событиями и личными проблемами, привело к увеличению продаж товаров для творчества.

Как сообщают «Известия», в Wildberries отметили повышение продаж товаров для творчества на 132% в I квартале 2023 года, а OZON — о 16-процентном годовом росте. Всплеск интереса к живописи и хендмейду связан с желанием россиян обрести эмоциональную стабильность через арт-терапию.

Однако, это также оказывает влияние на рынок: компании, производящие товары для творчества, стали активнее развиваться и расширять ассортимент. Арт-терапевты также получили новые возможности для работы и развития своей профессии.

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