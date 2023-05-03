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Все в дыму: из-за пожаров перекрыли движение на Салаирском тракте в Тюмени. Фото

3 мая 2023, 10:37
Фото: Скрин "Авто Тюмень. ДТП"

Из-за пожаров инспекторы ГИБДД перекрыли движение на Салаирском тракте в Тюмени. Фото

Читатели паблика «Авто Тюмень. ДТП» сообщают, что сегодня в 15 часов сотрудники ГИБДД перекрыли трассу на Верхний Бор. На Салаирском тракте образовалась огромная пробка в 3 километра.

По данным сервиса 2ГИС, автомобильное движение полностью остановлено в обоих направлениях. Видимость на дороге снизилась до 350 метров. Площадь пожара предварительно составляет 10 га. 

«Из-за задымления ограничено движение на Салаирском тракте под Тюменью. Здесь дежурит наряд ДПС», - сообщается в паблике «Авто Тюмень ДТП».

Вчера «Наш город» сообщил сразу о двух возгораниях в Тюмени. Горела сухая трава на Лесобазе, в «Восточном-2» и в микрорайона Быково. Из удалось потушить в течении нескольких часов.

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#Александр Мязин#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Погода в Тюмени#Дороги#Работа
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