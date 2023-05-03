Все в дыму: из-за пожаров перекрыли движение на Салаирском тракте в Тюмени. Фото

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
По данным сервиса 2ГИС, автомобильное движение полностью остановлено в обоих направлениях. Видимость на дороге снизилась до 350 метров. Площадь пожара предварительно составляет 10 га.
«Из-за задымления ограничено движение на Салаирском тракте под Тюменью. Здесь дежурит наряд ДПС», - сообщается в паблике «Авто Тюмень ДТП».
Вчера «Наш город» сообщил сразу о двух возгораниях в Тюмени. Горела сухая трава на Лесобазе, в «Восточном-2» и в микрорайона Быково. Из удалось потушить в течении нескольких часов.