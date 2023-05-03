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После жалоб тюменцев известный рэпер Loqiemean отменил свои концерты

3 мая 2023, 14:33
Фото: 1MI

Рэпер Loqiemean отменил свои концерты в Тюмени после многочисленных жалоб

Тг-канал «Осторожно, новости» сообщает, что рэпер Loqiemean отменил свой тур по России после многочисленных жалоб. Отмечалось, что жители Тюмени подготовили открытое письмо к городским властям с требованием отменить мероприятие.
«Я всегда хотел жить в России и развивать в ней то, что умею и могу, потому что люблю свою Родину, хоть я и не всегда согласен с государством. При этом я всегда был за развитие страны, против наркотиков, педофилии, травли детей, подростков», — написал Локимин в своём тг-канале.

Он отметил, что тур не состоится из-за потока лжи от некоторых блогеров, который поддержали СМИ. В мае у него прошли концерты в Казахстане.

Ранее «Наш город» сообщил, что выступление рэпера Loqiemean в Тюмени под угрозой срыва.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги
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