После жалоб тюменцев известный рэпер Loqiemean отменил свои концерты

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
«Я всегда хотел жить в России и развивать в ней то, что умею и могу, потому что люблю свою Родину, хоть я и не всегда согласен с государством. При этом я всегда был за развитие страны, против наркотиков, педофилии, травли детей, подростков», — написал Локимин в своём тг-канале.
Он отметил, что тур не состоится из-за потока лжи от некоторых блогеров, который поддержали СМИ. В мае у него прошли концерты в Казахстане.
Ранее «Наш город» сообщил, что выступление рэпера Loqiemean в Тюмени под угрозой срыва.