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«Летний отдых для детей»: какой лагерь выбрать и сколько это будет стоить

3 мая 2023, 09:10
Фото: nashgorod.ru
Детские лагеря Тюменской области 2023

В какой лагерь Тюменской области отправить ребенка летом 2023

Юные тюменцы с нетерпением ждут лета не только из-за каникул, но и из-за возможности. съездить в лагерь и хорошо провести время. У родителей всегда встает вопрос — какой лагерь в Тюменской области лучше выбрать и сколько придется заплатить за путевку?
Сюжет
Тюмень

«Ребячья республика»

Детский лагерь "Ребячья республика"Детский лагерь "Ребячья республика"
Детский лагерь "Ребячья республика"Детский лагерь "Ребячья республика"
Детский лагерь "Ребячья республика"Детский лагерь "Ребячья республика"
Детский лагерь "Ребячья республика"
Фото: "Ребячья республика"

Лагерь располагается на 38-м километре Салаирского тракта, в этом году подготовлено 6 тематических летних смен:

  • «Культурный код. Возможность творить»
  • «Пишем будущее. Возможность созидать»
  • «Цифровой прорыв. Возможность исследовать»
  • «Большая перемена. Возможность выбирать»
  • «Экософия. Возможность сохранять»
  • «Время карьеры. Возможность открывать»

В «Ребячке» для детей есть комнаты на 4-6 человек, площадь территории составляет 8 га, на ней есть спортивные площадки, беседки для каждого отряда и даже скалодром. Лагерь считается одним из лучших в области и конкурирует в этом звании лишь с «Алыми парусами».

Путевка на 2 недели обойдется в 58 тысяч 590 рублей. Однако сейчас мест ни на одну из смен нет, большую часть распродали еще зимой. Но случается, что покупатели по различным обстоятельствам отказываются от путевок. Уточнить наличие ест можно по телефону: 8 (3452) 52-99-70.

«Олимпийская ребячка»

Детский лагерь «Олимпийская ребячка»Детский лагерь «Олимпийская ребячка»
Детский лагерь «Олимпийская ребячка»Детский лагерь «Олимпийская ребячка»
Детский лагерь «Олимпийская ребячка»Детский лагерь «Олимпийская ребячка»
Детский лагерь «Олимпийская ребячка»
Фото: «Олимпийская ребячка»

Это спортивная «сестра» «Ребячьей республики», она находится на 42-м километре трассы Р-404. Программы здесь аналогичны тем, что представлены в обычной «Ребячке».

Дети в этом лагере размещаются в стационарных 2-х этажных жилых корпусах по 3 человека. Из плюсов — санитарно-бытовые удобства находятся в комнате: душевые кабины, санузлы, раковины, горячая и холодная вода. В «Ребячьей республике» общий душ и санузлы.

Путевки на 2 недели стоят 59 тысяч 710 рублей. Наличие мест на смены можно уточнить. по телефону: 8 (3452) 52-97-50.

«Алые паруса»

Детский лагерь «Алые паруса»Детский лагерь «Алые паруса»
Детский лагерь «Алые паруса»
Фото: «Алые паруса»

Лагерь располагается на 24-м километра Червишевского тракта, здесь подготовили 5 летних смен:

  • Путь от слова к делу
  • Изобретения профессора Вагнера
  • В дни кометы
  • В дни кометы 2
  • Будущее своими руками

Дети здесь проживают в 2-х и 3-х этажных корпусах капитального строения. Два типа размещения. 1 тип предполагает размещение детей в комнатах по 2-7 человек, 2 тип предполагает размещение детей в комнатах по 3-6 человек. Корпуса №3 и 4 оборудованы пандусами.

О стоимости путевки и наличии мест можно узнать по телефону: +7 (3452) 21-80-48.

«Витязь»

Детский лагерь «Витязь»Детский лагерь «Витязь»
Детский лагерь «Витязь»Детский лагерь «Витязь»
Детский лагерь «Витязь»Детский лагерь «Витязь»
Детский лагерь «Витязь»
Фото: «Витязь»

Лагерь находится на 21-м километре Ялуторовского тракта. В этом году там пройдут тематические смены на разное время пребывания:

  • Координаторы пространства — 31.05 — 20.06. Стоимость путевки: 61 950 руб.
  • Лето кончится не скоро — 23.06 — 13.07. Стоимость путевки: 61 950 руб.
  • Истории, которые хочет узнать каждый — 16.07 — 29.07. Стоимость путевки: 41 300 руб.
  • Наследие земли сибирской — 01.08 — 14.08. Стоимость путевки: 41 300 руб.
  • Парадокс времени 17.08 — 30.08. Стоимость путевки: 41 300 руб.

Площадь детского центра составляет 7,5 га. На территории расположены 4 жилых этажных корпуса на 320 спальных мест. Переходами они соединены с административным зданием в котором расположены: столовая, актовый и танцевальный залы, а также методический центр.

Сейчас в наличии остались только путевки на последнюю смену. Получить более подробную информацию можно по телефону: +7 (3452) 543-542.

«Энергетик»

Детский лагерь «Энергетик»Детский лагерь «Энергетик»
Детский лагерь «Энергетик»
Фото: «Энергетик»

Лагерь располагается на 28-м километре автодороги Тюмень — Криводанова. Здесь летом пройдут 6 смен по программам:

  • Качественный контент
  • Геология объединяет
  • Вкусный бизнес
  • Лига народов
  • Изобретариум
  • Арт-создатели

Га территории построены 4 двухэтажных корпуса. На каждом этаже есть холл для отдыха с телевизором, мягкой мебелью и кулерами. Комнаты рассчитаны на 3-4 человек. 

Стоимость путевки — 41 тысяч 111 рублей. Есть возможность приобретения путевки в рассрочку (оплата последнего платежа за 10 дней до начала смены). По всем вопросам можно обратиться по телефону +7 (34-52) 43-62-26.

#Алиса Вернер#Тюменская область#Тюмень#Дети#Тобольск#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Отдых#Летний отдых#Детский лагерь
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