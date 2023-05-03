«Летний отдых для детей»: какой лагерь выбрать и сколько это будет стоить

В «Ребячке» для детей есть комнаты на 4-6 человек, площадь территории составляет 8 га, на ней есть спортивные площадки, беседки для каждого отряда и даже скалодром. Лагерь считается одним из лучших в области и конкурирует в этом звании лишь с «Алыми парусами».