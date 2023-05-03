«Летний отдых для детей»: какой лагерь выбрать и сколько это будет стоить

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Лагерь располагается на 38-м километре Салаирского тракта, в этом году подготовлено 6 тематических летних смен:
В «Ребячке» для детей есть комнаты на 4-6 человек, площадь территории составляет 8 га, на ней есть спортивные площадки, беседки для каждого отряда и даже скалодром. Лагерь считается одним из лучших в области и конкурирует в этом звании лишь с «Алыми парусами».
Путевка на 2 недели обойдется в 58 тысяч 590 рублей. Однако сейчас мест ни на одну из смен нет, большую часть распродали еще зимой. Но случается, что покупатели по различным обстоятельствам отказываются от путевок. Уточнить наличие ест можно по телефону: 8 (3452) 52-99-70.
Это спортивная «сестра» «Ребячьей республики», она находится на 42-м километре трассы Р-404. Программы здесь аналогичны тем, что представлены в обычной «Ребячке».
Дети в этом лагере размещаются в стационарных 2-х этажных жилых корпусах по 3 человека. Из плюсов — санитарно-бытовые удобства находятся в комнате: душевые кабины, санузлы, раковины, горячая и холодная вода. В «Ребячьей республике» общий душ и санузлы.
Путевки на 2 недели стоят 59 тысяч 710 рублей. Наличие мест на смены можно уточнить. по телефону: 8 (3452) 52-97-50.
Лагерь располагается на 24-м километра Червишевского тракта, здесь подготовили 5 летних смен:
Дети здесь проживают в 2-х и 3-х этажных корпусах капитального строения. Два типа размещения. 1 тип предполагает размещение детей в комнатах по 2-7 человек, 2 тип предполагает размещение детей в комнатах по 3-6 человек. Корпуса №3 и 4 оборудованы пандусами.
О стоимости путевки и наличии мест можно узнать по телефону: +7 (3452) 21-80-48.
Лагерь находится на 21-м километре Ялуторовского тракта. В этом году там пройдут тематические смены на разное время пребывания:
Площадь детского центра составляет 7,5 га. На территории расположены 4 жилых этажных корпуса на 320 спальных мест. Переходами они соединены с административным зданием в котором расположены: столовая, актовый и танцевальный залы, а также методический центр.
Сейчас в наличии остались только путевки на последнюю смену. Получить более подробную информацию можно по телефону: +7 (3452) 543-542.
Лагерь располагается на 28-м километре автодороги Тюмень — Криводанова. Здесь летом пройдут 6 смен по программам:
Га территории построены 4 двухэтажных корпуса. На каждом этаже есть холл для отдыха с телевизором, мягкой мебелью и кулерами. Комнаты рассчитаны на 3-4 человек.
Стоимость путевки — 41 тысяч 111 рублей. Есть возможность приобретения путевки в рассрочку (оплата последнего платежа за 10 дней до начала смены). По всем вопросам можно обратиться по телефону +7 (34-52) 43-62-26.