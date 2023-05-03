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Концерт известного рэп-исполнителя в Тюмени под угрозой срыва

3 мая 2023, 08:06
Фото: 1MI

Выступление рэпера Loqiemean в Тюмени под угрозой срыва

Жители Тюмени подготовили открытое письмо к городским властям с требованием отменить концертное выступление репера Loqiemean, запланированное на 13 мая в КТЗ «Байконур».
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Тюмень

Горожане обвиняют артиста в высказываниях, дискредитирующих ВС РФ.

Против выступления репера Loqiemean в российских городах ратуют не только жители областной столицы, но и член Общественной палаты РФ, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Обращение с просьбой их отменить концерты рэпера Loqiemean, выступившему против СВО, накануне было направлено генпрокурору России Игорю Краснову, в МВД России и в адрес глав всех регионов, где планируются концертные мероприятия исполнителя.

«Не думаю, что дело закончится только отменой концертов. Вполне возможно, что его привлекут к административной ответственности за дискредитацию армии и пропаганду ЛГБТ», — сообщила Мизулина в своем тг-канале.

Сегодня стало известно, что тур рэпера начали отменять. По словам Мизулиной, афиши пропали в в Москве и Самаре. В Тюмени пока концерт не отменен.

Ранее «Наш Город» писал, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сумела добить отмены концертного тура в России скандальной исполнительницы Инстасамка. В Тюмени выступление Дарьи Зотеевой должно было состояться в конце марта. Его перенесли на весну 2024 года.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Концерты#Артисты#Тюмень#Тюменская область
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