Инстасамка срочно улетела из России обратно в Дубай на фоне блокировки счетов

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Ранее тоболячке Дaрьe Зoтeeвoй заблокировали счета, её проверяют на неуплату налогов. Это произошло на фоне сообщений MASH о создании «черного списка инфоцыган», куда вошли блогеры и известные исполнители. В их числе Виктория Боня и Егор Крид.
2 мая Инстасамка сообщила в своём тг-канале, что «ща домой приеду».
Стоит отметить, что четыре года назад тоболячка прославилась после публикации скандальных видео.