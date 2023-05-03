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Published Сегодня, 16:03

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Инстасамка срочно улетела из России обратно в Дубай на фоне блокировки счетов

3 мая 2023, 16:03
Фото: Скрин тг-канал Инстасамка

Инстасамка покинула Россию и улетела в Дубай на фоне блокировки ее банковских счетов

По данным паблика АЖТ NEWS, Инстасамка улетела в Дубай. До этого она находилась в Москве и планировала провести концерт, но его отменили.

Ранее тоболячке Дaрьe Зoтeeвoй заблокировали счета, её проверяют на неуплату налогов. Это произошло на фоне сообщений MASH о создании «черного списка инфоцыган», куда вошли блогеры и известные исполнители. В их числе Виктория Боня и Егор Крид.

2 мая Инстасамка сообщила в своём тг-канале, что «ща домой приеду».

Стоит отметить, что четыре года назад тоболячка прославилась после публикации скандальных видео.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Деньги#Скандалы#Тобольск
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