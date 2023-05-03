Инстасамка срочно улетела из России обратно в Дубай на фоне блокировки счетов

Ранее тоболячке Дaрьe Зoтeeвoй заблокировали счета, её проверяют на неуплату налогов. Это произошло на фоне сообщений MASH о создании «черного списка инфоцыган», куда вошли блогеры и известные исполнители. В их числе Виктория Боня и Егор Крид.