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Горящая полоса: пассажиры рейса из Уфы сфотографировали ландшафтный пожар под Тюменью

3 мая 2023, 06:34

Пассажиры рейса Уфа — Тюмень сфотографировали ландшафтный пожар под Тюменью

Пассажиры рейса Уфа — Тюмень сегодня ночью сфотографировали ландшафтный пожар, бушующий в районе Лесобазы.
Сюжет
Тюмень
Фото: Темы Тюмени

На фотографии, опубликованной в тг-канале «Темы Тюмени», видна горящая линия на земле. Фото было сделано за десять минут до посадки в Рощино, в первом часу ночи.

О ландшафтном пожаре в восточной части Тюмени накануне вечером сообщали подписчики «Нашего Города». Направлен запрос в МЧС по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром произошел крупный ландшафтный пожар в районе тюменской объездной. Площадь возгорания составила 30 гектар. В настоящее время пожар ликвидирован.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Тюмень#Тюменская область
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