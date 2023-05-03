Горящая полоса: пассажиры рейса из Уфы сфотографировали ландшафтный пожар под Тюменью

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
На фотографии, опубликованной в тг-канале «Темы Тюмени», видна горящая линия на земле. Фото было сделано за десять минут до посадки в Рощино, в первом часу ночи.
О ландшафтном пожаре в восточной части Тюмени накануне вечером сообщали подписчики «Нашего Города». Направлен запрос в МЧС по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром произошел крупный ландшафтный пожар в районе тюменской объездной. Площадь возгорания составила 30 гектар. В настоящее время пожар ликвидирован.