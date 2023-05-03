Глава поселка Боровский выступила против несогласованых детских праздников

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Предприниматель Святослав Пинигин пригласил на свою базу отдыха детей и родителей из академии бокса Марата Каримова. Программа мероприятий была насыщенная — пикник, тренировка, мотивирующие спортивные видео, а также гвоздь программы — катание на моторной лодке.
«Некоторые ребята катались на лодке впервые и говорили, что это лучший день в их жизни. Родители, разумеется, были только за такое развлечение для ребят. Некоторых по 3 раза и более катали, уже очень им это нравилось. Но потом, по вызову главы поселка Светланы Сычевой, к нам нагрянули полицейские и стали меня искать», — рассказал «Нашему городу» Пинигин.
Как выяснилось позже, кто-то разместил в социальных сетях фотографию, где детей катают на лодке с подписью о том, что дети, якобы, ездят без спасательных жилетов и подвергаются опасности.
«Скажу сразу — ни один ребенок не садился в лодку без спасательного жилета. У меня есть водительское удостоверение на лодку, я не рискую жизнями детей. Но пришел полицейский, дети жутко перепугались, долго спрашивали что происходит и что мы сделали не так. А по итогу — на фотографии все дети были в жилетах, а я — в куртке. С этой претензией и пришел полицейский. Я ему объяснил, что у меня автоматический жилет, он был под курткой. Претензии сразу были сняты, но праздник уже было не спасти», — с сожалением говорит Пинигин.
Участковый действительно не обнаружил нарушений и ушел. Однако дети все равно переволновались, как и их родители.
На следующий день Пинигин позвонил главе поселка, чтобы разобраться в ситуации. Но, по словам предпринимателя, она ответила, что мужчина «всех достал со своими праздниками и испортил праздник сам, так как его не согласовал».
«Наш город» пытался связаться со Светланой Сычевой и ее помощниками, однако на звонок никто не ответил.
«Это просто ужас какой-то, с каких пор я должен согласовывать приезд моих друзей ко мне в гости с главой поселения? И получается, что на частную территорию, где проходит подобный праздник, может ворваться кто угодно? Мы не шумели в часы тишины, мы ничего не нарушили, но день был испорчен», — считает Пинигин.
Стоит отметить, что согласовывать необходимо лишь публичные мероприятия, по определению, это сбор людей доступный каждому. Однако здесь праздник был только для членов клуба и мероприятие проводилось на закрытой территории. О подобном уведомлять никого не нужно.
Ранее «Наш город» писал о том, как Светлана Сычева пригрозила депутату Григорию Кармелюку (КПРФ) жалобой на него в СКР.