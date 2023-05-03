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Глава поселка Боровский выступила против несогласованых детских праздников

3 мая 2023, 07:27
Фото: nashgorod.ru
Детский праздник в поселке Боровский отменили из-за жалобы соседей и претензий главы

Детский праздник в поселке Боровский отменили из-за жалобы соседей и претензий главы

В поселке Боровский на майских был праздник — для юных спортсменов, для ребятишек провели тренировку на открытом воздухе и даже покатали на лодке! Однако торжество не прошло без происшествий, на территорию приехали полицейские и стали допрашивать организатора мероприятия — Святослава Пинигина.
Сюжет
Дети

Предприниматель Святослав Пинигин пригласил на свою базу отдыха детей и родителей из академии бокса Марата Каримова. Программа мероприятий была насыщенная — пикник, тренировка, мотивирующие спортивные видео, а также гвоздь программы — катание на моторной лодке.

«Некоторые ребята катались на лодке впервые и говорили, что это лучший день в их жизни. Родители, разумеется, были только за такое развлечение для ребят. Некоторых по 3 раза и более катали, уже очень им это нравилось. Но потом, по вызову главы поселка Светланы Сычевой, к нам нагрянули полицейские и стали меня искать», — рассказал «Нашему городу» Пинигин.

Как выяснилось позже, кто-то разместил в социальных сетях фотографию, где детей катают на лодке с подписью о том, что дети, якобы, ездят без спасательных жилетов и подвергаются опасности.

«Скажу сразу — ни один ребенок не садился в лодку без спасательного жилета. У меня есть водительское удостоверение на лодку, я не рискую жизнями детей. Но пришел полицейский, дети жутко перепугались, долго спрашивали что происходит и что мы сделали не так. А по итогу — на фотографии все дети были в жилетах, а я — в куртке. С этой претензией и пришел полицейский. Я ему объяснил, что у меня автоматический жилет, он был под курткой. Претензии сразу были сняты, но праздник уже было не спасти», — с сожалением говорит Пинигин.

Участковый действительно не обнаружил нарушений и ушел. Однако дети все равно переволновались, как и их родители.

На следующий день Пинигин позвонил главе поселка, чтобы разобраться в ситуации. Но, по словам предпринимателя, она ответила, что мужчина «всех достал со своими праздниками и испортил праздник сам, так как его не согласовал».

«Наш город» пытался связаться со Светланой Сычевой и ее помощниками, однако на звонок никто не ответил.

«Это просто ужас какой-то, с каких пор я должен согласовывать приезд моих друзей ко мне в гости с главой поселения? И получается, что на частную территорию, где проходит подобный праздник, может ворваться кто угодно? Мы не шумели в часы тишины, мы ничего не нарушили, но день был испорчен», — считает Пинигин.

Стоит отметить, что согласовывать необходимо лишь публичные мероприятия, по определению, это сбор людей доступный каждому. Однако здесь праздник был только для членов клуба и мероприятие проводилось на закрытой территории. О подобном уведомлять никого не нужно.

Ранее «Наш город» писал о том, как Светлана Сычева пригрозила депутату Григорию Кармелюку (КПРФ) жалобой на него в СКР.

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