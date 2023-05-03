Глава МЧС России прогнозирует ухудшение пожарной обстановки в Тюменской области

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Он отметил, что на данный момент в 78 субъектах Российской Федерации введен пожароопасный сезон. В УрФО наиболее сложная обстановка сложилась в Свердловской и Курганской областях. В Свердловской области в шести населенных пунктах произошли пожары, в Курганской области — в пяти.
По данным МЧС России и прогноза Росгидромета ожидается ухудшение пожарной обстановки в Тюменской, Свердловской, Курганской, Челябинской и областях и Югре.
В Тюменской области, по информации департамента лесного комплекса, на утро 3 мая действующих лесных пожаров нет. За сутки был зарегистрирован один лесной пожар, ликвидировано два на площади 3 гектара.
Ранее «Наш Город» писал, что повышенную пожарную опасность в Тюменской области спрогнозировала Федеральная Авиалесоохрана. В настоящее время в регионе установлен особый противопожарный режим.