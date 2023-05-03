Глава МЧС России прогнозирует ухудшение пожарной обстановки в Тюменской области

Он отметил, что на данный момент в 78 субъектах Российской Федерации введен пожароопасный сезон. В УрФО наиболее сложная обстановка сложилась в Свердловской и Курганской областях. В Свердловской области в шести населенных пунктах произошли пожары, в Курганской области — в пяти.