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Глава МЧС России прогнозирует ухудшение пожарной обстановки в Тюменской области

3 мая 2023, 03:26
Фото: 1MI

Глава МЧС России спрогнозировал опасную пожарную обстановку в Тюменской области

Тюменская область вошла в число 22 регионов России, в которых ожидается ухудшение пожароопасной обстановки. Об этом сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным глава МЧС России Александр Куренков.
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Тюмень

Он отметил, что на данный момент в 78 субъектах Российской Федерации введен пожароопасный сезон. В УрФО наиболее сложная обстановка сложилась в Свердловской и Курганской областях. В Свердловской области в шести населенных пунктах произошли пожары, в Курганской области — в пяти.

По данным МЧС России и прогноза Росгидромета ожидается ухудшение пожарной обстановки в Тюменской, Свердловской, Курганской, Челябинской и областях и Югре.

В Тюменской области, по информации департамента лесного комплекса, на утро 3 мая действующих лесных пожаров нет. За сутки был зарегистрирован один лесной пожар, ликвидировано два на площади 3 гектара.

Ранее «Наш Город» писал, что повышенную пожарную опасность в Тюменской области спрогнозировала Федеральная Авиалесоохрана. В настоящее время в регионе установлен особый противопожарный режим.

#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#МЧС#Происшествия#Тюмень#Тюменская область
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