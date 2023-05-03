Дождались: в домах тюменцев сегодня отключат отопление

С 15 мая в Тюмени стартует сезон отключения горячей воды. Этим летом сезон опрессовок будет проведен в семь этапов и продлится до 27 августа. Первыми в списке отключений горячей воды станут жители Заречной части города, КПД и Лесобазы. Горячее водоснабжение в их домах будет отсутствовать до 28 мая.