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Дождались: в домах тюменцев сегодня отключат отопление

3 мая 2023, 04:35
Фото: 1MI

В Тюмени 3 мая завершился отопительный сезон

Отопительный сезон с сегодняшнего дня завершится в Тюмени. Соответствующее постановление подписал накануне глава администрации горда Руслан Кухарук.
Сюжет
Тюмень
«Определить датой окончания отопительного сезона периода 2022–2023 годов на территории муниципального образования городской округ Тюмень 3.05.2023», — указано в документе.

Отключение отопления в домах тюменцев будет проходить поэтапно. С завершением отопительного периода начнется летняя кампания по подготовке теплосетевого комплекса к предстоящей зиме. В это году в областной столице обновят 13,9 километров сетей теплоснабжения и построят 5 километров новых. Также запланирован капительный ремонт 3 муниципальных котельных.

С 15 мая в Тюмени стартует сезон отключения горячей воды. Этим летом сезон опрессовок будет проведен в семь этапов и продлится до 27 августа. Первыми в списке отключений горячей воды станут жители Заречной части города, КПД и Лесобазы. Горячее водоснабжение в их домах будет отсутствовать до 28 мая.

 

 

#Общество#Новости тюмени#Отопительный сезон#Горячая вода#Тюменцы#Тюмень#Касается каждого#Тюменская область#Руслан Кухарук#Валентина Бурнашева
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