Дождались: в домах тюменцев сегодня отключат отопление

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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«Определить датой окончания отопительного сезона периода 2022–2023 годов на территории муниципального образования городской округ Тюмень 3.05.2023», — указано в документе.
Отключение отопления в домах тюменцев будет проходить поэтапно. С завершением отопительного периода начнется летняя кампания по подготовке теплосетевого комплекса к предстоящей зиме. В это году в областной столице обновят 13,9 километров сетей теплоснабжения и построят 5 километров новых. Также запланирован капительный ремонт 3 муниципальных котельных.
С 15 мая в Тюмени стартует сезон отключения горячей воды. Этим летом сезон опрессовок будет проведен в семь этапов и продлится до 27 августа. Первыми в списке отключений горячей воды станут жители Заречной части города, КПД и Лесобазы. Горячее водоснабжение в их домах будет отсутствовать до 28 мая.