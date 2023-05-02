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Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Западные автопроизводители ограничили функционал приложений для пользователей из РФ

2 мая 2023, 13:40
Западные автопроизводители, включая Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault, ограничили функционал своих мобильных приложений для российских пользователей.

Владельцы этих марок больше не могут дистанционно разблокировать двери автомобиля, запустить двигатель, посмотреть остаток топлива и обновить программы, контролирующие работу мотора, ABS и тормозной системы, пишут Известия.

Кроме того, дилеры остались без софта, который позволял узнавать об отзывных кампаниях при выявлении технических недостатков. Представители отрасли подтвердили эту проблему и сообщили, что она связана с ограничениями в использовании данных для иностранных компаний в России.

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