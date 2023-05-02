Западные автопроизводители ограничили функционал приложений для пользователей из РФ

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Владельцы этих марок больше не могут дистанционно разблокировать двери автомобиля, запустить двигатель, посмотреть остаток топлива и обновить программы, контролирующие работу мотора, ABS и тормозной системы, пишут Известия.
Кроме того, дилеры остались без софта, который позволял узнавать об отзывных кампаниях при выявлении технических недостатков. Представители отрасли подтвердили эту проблему и сообщили, что она связана с ограничениями в использовании данных для иностранных компаний в России.