За первый квартал вырос объем наличных в обращении

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Как пишут "Известия", объем наличных денег в обращении в России к концу первого квартала достиг рекордно высокого уровня в 16,7 трлн рублей, увеличившись более чем на полтриллиона рублей только за февраль и март.
Показатель традиционно увеличился в декабре и снизился в январе, но затем начал быстро расти, несмотря на сезонность. В Ассоциации российских банков объяснили, что это связано с финансированием новых регионов, инфляцией и настроениями населения. Тем не менее, эксперты полагают, что резкое увеличение наличности на руках не вызовет общего роста цен по всей стране.