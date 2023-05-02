За первый квартал вырос объем наличных в обращении

Показатель традиционно увеличился в декабре и снизился в январе, но затем начал быстро расти, несмотря на сезонность. В Ассоциации российских банков объяснили, что это связано с финансированием новых регионов, инфляцией и настроениями населения. Тем не менее, эксперты полагают, что резкое увеличение наличности на руках не вызовет общего роста цен по всей стране.