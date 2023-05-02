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Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

За первый квартал вырос объем наличных в обращении

2 мая 2023, 13:38
В первом квартале в России был достигнут рекордный объем наличных денег в обращении.

Как пишут "Известия", объем наличных денег в обращении в России к концу первого квартала достиг рекордно высокого уровня в 16,7 трлн рублей, увеличившись более чем на полтриллиона рублей только за февраль и март.

Показатель традиционно увеличился в декабре и снизился в январе, но затем начал быстро расти, несмотря на сезонность. В Ассоциации российских банков объяснили, что это связано с финансированием новых регионов, инфляцией и настроениями населения. Тем не менее, эксперты полагают, что резкое увеличение наличности на руках не вызовет общего роста цен по всей стране.

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