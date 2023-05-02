nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:39

Published Сегодня, 04:39

Modified Сегодня, 04:42

Updated Сегодня, 04:42

Изображение материала

Влетел в стоящие на светофоре машины: у ТРЦ «Солнечный» произошло массовое ДТП

2 мая 2023, 04:39
Фото: Регион-Тюмень

В Тюмени у ТРЦ «Солнечный» произошла массовая авария

Массовая авария произошла в районе ТРЦ «Солнечный» в Тюмени накануне вечером. В десятом часу вечера здесь столкнулись четыре автомобиля.
Сюжет
ДТП

По словам очевидцев, виновник ДТП врезался в стоящие на светофоре машины. В результате аварии два автомобиля получили значительные повреждения. К счастью, в ДТП никто не пострадал, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.

В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на трассе в Вагайском районе произошло смертельное ДТП. На 99-м километре автодороги в кювет съехал и перевернулся 36-летний водитель иномарки. Мужчина скончался на месте происшествия.

#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Водители#Дороги#Происшествия#Тюменская область#Видео
Подпишитесь
«Про тараканов я промолчу». Откровения кондитеров о работе с десертами в Тюмени
29 апреля 05:46
Вслед за Блиновской на неуплату налогов проверят тоболячку Инстасамку
30 апреля 11:42
Семье тюменца, участника СВО, отрезали канализацию
30 апреля 08:05
Тюменские врачи зарабатывают в месяц более 100 тысяч рублей
30 апреля 10:22
Федеральное агентство заблокировало в VK группу по защите Бережного. Скрин
30 апреля 08:33
Итоги недели: пожар на Воровского, расходы на Моора, отмена фейерверков в праздники
30 апреля 16:22