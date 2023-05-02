Влетел в стоящие на светофоре машины: у ТРЦ «Солнечный» произошло массовое ДТП

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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По словам очевидцев, виновник ДТП врезался в стоящие на светофоре машины. В результате аварии два автомобиля получили значительные повреждения. К счастью, в ДТП никто не пострадал, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.
В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на трассе в Вагайском районе произошло смертельное ДТП. На 99-м километре автодороги в кювет съехал и перевернулся 36-летний водитель иномарки. Мужчина скончался на месте происшествия.