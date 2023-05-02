Власти Тюмени сообщили дату отключения отопления

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
О рассмотрении данного вопроса сегодня сообщал «Наш город».
«С 3 мая, то есть завтра, начнется поэтапное прекращение подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов и прочих потребителей. Соответствующее постановление принято на сегодняшней коллегии, все управляющие организации будут об этом проинформированы», - сообщил Руслан Кухарук в своём тг-канале.
На этой неделе синоптики обещают в Тюмени до + 25 градусов тепла. Южный ветер принесёт в город сухую и тёплую погоду.