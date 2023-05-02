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Власти Тюмени сообщили дату отключения отопления

2 мая 2023, 13:42
Фото: 1MI

Администрация Тюмени раскрыла дату отключения отопления

Руслан Кухарук в своём тг-канале сообщил об отключении отопления в Тюмени. С завтрашнего дня начнется поэтапное прекращение подачи теплоносителя в дома.

О рассмотрении данного вопроса сегодня сообщал «Наш город».

«С 3 мая, то есть завтра, начнется поэтапное прекращение подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов и прочих потребителей. Соответствующее постановление принято на сегодняшней коллегии, все управляющие организации будут об этом проинформированы», - сообщил Руслан Кухарук в своём тг-канале.

На этой неделе синоптики обещают в Тюмени до + 25 градусов тепла. Южный ветер принесёт в город сухую и тёплую погоду.

Сегодня в Тюмени повысится атмосферное давление и потеплеет
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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Погода
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