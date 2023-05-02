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Власти Тюмени потратили 240 млн руб. на выкуп недвижимости для строительства дороги

2 мая 2023, 06:46
Фото: 1MI

На самую дорогую развязку в Тюмени потратили 240 миллионов рублей в 2022 году

240 миллионов рублей дополнительно потратила администрация Тюмени на строительство дорожной развязки в районе улиц Дружбы и Мельникайте. Эта сумма была затрачена з бюджета на выкуп объектов недвижимости на улице Дружбы.
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Тюмень

Согласно документам, опубликованным на портале ведомства, большую часть суммы, 129 миллионов рублей и 92 миллиона рублей, потратили на выкуп зданий на улице Дружбы, 207 и Дружбы, 223. На объекты недвижимости на улице Дружбы, 217 и 227 из бюджета затратили 14,9 и 4 миллиона рублей соответственно.

В целом на работы по строительству развязки Мельникайте — Дружбы в 2022 году потратили 2,7 миллиарда рублей. В том числе 2,3 миллиарда рублей из областной казны.

Ранее «Наш Город» писал, что дорожная развязка на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы будет первой трехуровневой развязкой в областной столице. По планам, строительство автомобильной дороги завершат в 2024 году. В настоящее время дорожники ведут работы по сборке третьего уровня путепровода.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Деньги#Дороги#Безопасность на дорогах#Строительство дорог#Тюменская область
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