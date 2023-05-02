Власти Тюмени потратили 240 млн руб. на выкуп недвижимости для строительства дороги

Согласно документам, опубликованным на портале ведомства, большую часть суммы, 129 миллионов рублей и 92 миллиона рублей, потратили на выкуп зданий на улице Дружбы, 207 и Дружбы, 223. На объекты недвижимости на улице Дружбы, 217 и 227 из бюджета затратили 14,9 и 4 миллиона рублей соответственно.