Власти Тюмени потратили 240 млн руб. на выкуп недвижимости для строительства дороги

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Согласно документам, опубликованным на портале ведомства, большую часть суммы, 129 миллионов рублей и 92 миллиона рублей, потратили на выкуп зданий на улице Дружбы, 207 и Дружбы, 223. На объекты недвижимости на улице Дружбы, 217 и 227 из бюджета затратили 14,9 и 4 миллиона рублей соответственно.
В целом на работы по строительству развязки Мельникайте — Дружбы в 2022 году потратили 2,7 миллиарда рублей. В том числе 2,3 миллиарда рублей из областной казны.
Ранее «Наш Город» писал, что дорожная развязка на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы будет первой трехуровневой развязкой в областной столице. По планам, строительство автомобильной дороги завершат в 2024 году. В настоящее время дорожники ведут работы по сборке третьего уровня путепровода.