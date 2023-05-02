В Тюменской области выросло число мигрантов

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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За год этот показатель увеличился на 4% и составил порядка 55 тысяч человек. В тоже время из Тюменской области выехали на работу в другие регионы 26,9 тысяч человек, что на 3,3% меньше, чем в 2021 году.
В целом по России в список регионов с наибольшим числом трудовых мигрантов вошли Ямал (34,9%), Ненецкий автономный округ (20,8%) и Югра (19,9%). При этом в северные регионы мигранту едут только на временные работы.
Что касается регионов, жители которых чаще уезжают на заработки, то в тройке лидеров Московская область (18,5%), Адыгея (18%), Ленинградская область (15,7%).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области каждому пятому жителю задерживают заработную плату. В это году с такой проблемой столкнулись 22% работающих тюменцев.