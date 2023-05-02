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В Тюменской области выросло число мигрантов

2 мая 2023, 05:46
Фото: 1MI

В Тюменской области растет число трудовых мигрантов

Тюменская область вошла в число регионов с наибольшим числом трудовых мигрантов. По данным исследования FinExpertiza, доля въезжающих трудовых мигрантов в регион в 2022 году составила 8%.
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Тюмень

За год этот показатель увеличился на 4% и составил порядка 55 тысяч человек. В тоже время из Тюменской области выехали на работу в другие регионы 26,9 тысяч человек, что на 3,3% меньше, чем в 2021 году.

В целом по России в список регионов с наибольшим числом трудовых мигрантов вошли Ямал (34,9%), Ненецкий автономный округ (20,8%) и Югра (19,9%). При этом в северные регионы мигранту едут только на временные работы.

Что касается регионов, жители которых чаще уезжают на заработки, то в тройке лидеров Московская область (18,5%), Адыгея (18%), Ленинградская область (15,7%).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области каждому пятому жителю задерживают заработную плату. В это году с такой проблемой столкнулись 22% работающих тюменцев.

 

#Общество#Новости тюмени#Мигранты#Работа#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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