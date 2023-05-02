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В Тюменской области сократили дефицит бюджета почти на 40 миллиардов рублей

2 мая 2023, 08:06
Фото: 1MI

Дефицит бюджета Тюменской области в 2022 году составил 54 миллиарда рублей

Власти Тюменской области сократили дефицит бюджета в 2022 году с 90 миллиардов рублей до 54,5 миллиардов. Такие данные содержатся в законопроекте «Об исполнении областного бюджета за 2022 год», опубликованном на портале областной думы.
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Тюмень

В документе указано, что в 2022 году доходы бюджета региона составили 239,4 миллиарда рублей, расходы — 293,9 миллиарда рублей. Дефицит — 54,5 миллиарда рублей. Планиуемые показатели составляли: доход — 224,9 миллиарда рублей, расход — 315,7 миллиардов рублей, дефицит — 90 миллиардов рублей.

В законопроекте указано, что в 2022 году из федерального бюджета был получен кредит на сумму 4,8 миллиарда рублей на реализацию инфраструктурных проектов.

Расходы на обслуживание внутреннего долга составили 88 миллионов рублей. Более 87 миллионов рублей составила сумма процентов за бюджетные кредиты.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году на нужды губернатора Тюменской области потратили из бюджета более 20 миллионов рублей. В 2023 году на содержание главы региона выделено 22,3 миллиона рублей.

#Общество#Новости тюмени#Деньги#Бюджет Тюменской области#Дефицит бюджета#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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