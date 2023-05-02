В Тюменской области сократили дефицит бюджета почти на 40 миллиардов рублей

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
В документе указано, что в 2022 году доходы бюджета региона составили 239,4 миллиарда рублей, расходы — 293,9 миллиарда рублей. Дефицит — 54,5 миллиарда рублей. Планиуемые показатели составляли: доход — 224,9 миллиарда рублей, расход — 315,7 миллиардов рублей, дефицит — 90 миллиардов рублей.
В законопроекте указано, что в 2022 году из федерального бюджета был получен кредит на сумму 4,8 миллиарда рублей на реализацию инфраструктурных проектов.
Расходы на обслуживание внутреннего долга составили 88 миллионов рублей. Более 87 миллионов рублей составила сумма процентов за бюджетные кредиты.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году на нужды губернатора Тюменской области потратили из бюджета более 20 миллионов рублей. В 2023 году на содержание главы региона выделено 22,3 миллиона рублей.