nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Изображение материала

В тюменском ТРЦ «Кристалл» открывается магазин одежды MAAG. Он заменит Zara

2 мая 2023, 11:29
Фото: ТРЦ "Кристалл"

В Тюмени 3 мая откроется магазин MAAG, который заменит Zara

В ТРЦ «Кристалл» 3 мая открывается магазин одежды MAAG, который заменит ранее ушедший бренд Zara. Об этом сообщили в администрации торгового центра.

Магазин Vilet (он тоже продаёт одежду) заработал 1 мая. Этот бренд заменит Stradivarius.

Ранее «Наш Город» писал, что магазины Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius были закрыты в марте 2022 года. Позже владелец Inditex продал торговые точки Daher Group. Юрлицо испанского ритейлера принадлежит АО «Новая мода».

В апреле стало известно, что известный магазин Lichi открылся в Тюмени 22 апреля. Данная сеть торговых точек представлена в 9 странах мира.

Магазины Zara возобновят работу под новым брендом в ТРЦ «Кристалл» в Тюмени
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Магазины
Подпишитесь
«Мать убийцы»: спасающая внучку тобольская бабушка ответила на острые вопросы
Сегодня, 08:35
Каким был известный во всей России тюменский кот-пожарный Семен
Сегодня, 07:25
Семье тюменца, участника СВО, отрезали канализацию
30 апреля 08:05
Учителя в Тюменской области зарабатывают в месяц более 52 тысяч рублей
Сегодня, 04:28
Страничку известного тюменского кардиохирурга атаковали мошенники
Сегодня, 09:57