В тюменском ТРЦ «Кристалл» открывается магазин одежды MAAG. Он заменит Zara

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Магазин Vilet (он тоже продаёт одежду) заработал 1 мая. Этот бренд заменит Stradivarius.
Ранее «Наш Город» писал, что магазины Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius были закрыты в марте 2022 года. Позже владелец Inditex продал торговые точки Daher Group. Юрлицо испанского ритейлера принадлежит АО «Новая мода».
В апреле стало известно, что известный магазин Lichi открылся в Тюмени 22 апреля. Данная сеть торговых точек представлена в 9 странах мира.