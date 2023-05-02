В тюменском ТРЦ «Кристалл» открывается магазин одежды MAAG. Он заменит Zara

Ранее «Наш Город» писал, что магазины Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius были закрыты в марте 2022 года. Позже владелец Inditex продал торговые точки Daher Group. Юрлицо испанского ритейлера принадлежит АО «Новая мода».