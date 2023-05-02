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Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

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В тюменских домах скоро отключат отопление

2 мая 2023, 12:19
Фото: 1MI

Отопительный сезон в Тюмени завершается

В ближайшие дни в областной столице отключат отопление. На странице Руслана Кухарука в ВК появился комментарий от администрации города Тюмени.
«Для принятия решения об окончании отопительного периода необходимо соблюдение ряда условий. Сегодня вопрос о сроках был рассмотрен на заседании коллегии администрации города. Постановление об окончании отопительного периода будет подписано в ближайшие дни», - сообщают представители администрации города в ВК.

В ближайшие дни в Тюмени обещают до + 25 градусов тепла. Ранее «Наш город» отмечал, что 2 мая столбики термометра поднимутся до + 15 градусов.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Отопление
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