В тюменских домах скоро отключат отопление

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
«Для принятия решения об окончании отопительного периода необходимо соблюдение ряда условий. Сегодня вопрос о сроках был рассмотрен на заседании коллегии администрации города. Постановление об окончании отопительного периода будет подписано в ближайшие дни», - сообщают представители администрации города в ВК.
В ближайшие дни в Тюмени обещают до + 25 градусов тепла. Ранее «Наш город» отмечал, что 2 мая столбики термометра поднимутся до + 15 градусов.