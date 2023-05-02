В Тюмени бухгалтер пыталась похитить у работодателя 6 миллионов рублей

По данным прокуратуры Тюменской области, в период с января 2020 года по май 2021 года мошенница подготовила от имени предпринимателя, не осведомленного об ее действиях, исковое заявление о взыскании со своей организации задолженности за якобы оказанные логистические услуги и приложила к нему поддельные договор и акты оказанных услуг.