nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Изображение материала

В Тюмени бухгалтер пыталась похитить у работодателя 6 миллионов рублей

2 мая 2023, 07:05
Фото: 1MI

В Тюмени осудят бухгалтера фирмы за махинацию с 6 миллионами рублей

В Тюмени будут судить бухгалтера одной из городских фирм. 37-летняя женщина пыталась похитить у компании-работодателя 6 миллионов рублей.
Сюжет
Тюмень

По данным прокуратуры Тюменской области, в период с января 2020 года по май 2021 года мошенница подготовила от имени предпринимателя, не осведомленного об ее действиях, исковое заявление о взыскании со своей организации задолженности за якобы оказанные логистические услуги и приложила к нему поддельные договор и акты оказанных услуг.

Фиктивные документы она направила в районный суд Тюмени. Однако завершить аферу ей не удалось, поскольку истец отказался в суде исковых требований.

Теперь тюменку ждет уголовное наказание по статье УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени телефонные мошенники похитили у пенсионерки 200 тысяч рублей. Аферисты сообщили пожилой женщине о том, что ее дочь попала в ДТП и срочно нужны деньги.

 

#Валентина Бурнашева#Тюмень#Суд#Общество#Новости тюмени#Мошенничество#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Тюменская область
Подпишитесь
«Мать убийцы»: спасающая внучку тобольская бабушка ответила на острые вопросы
Сегодня, 08:35
Каким был известный во всей России тюменский кот-пожарный Семен
Сегодня, 07:25
Семье тюменца, участника СВО, отрезали канализацию
30 апреля 08:05
Учителя в Тюменской области зарабатывают в месяц более 52 тысяч рублей
Сегодня, 04:28
Страничку известного тюменского кардиохирурга атаковали мошенники
Сегодня, 09:57
Итоги недели: пожар на Воровского, расходы на Моора, отмена фейерверков в праздники
30 апреля 16:22