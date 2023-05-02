В Тюмени бухгалтер пыталась похитить у работодателя 6 миллионов рублей

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
По данным прокуратуры Тюменской области, в период с января 2020 года по май 2021 года мошенница подготовила от имени предпринимателя, не осведомленного об ее действиях, исковое заявление о взыскании со своей организации задолженности за якобы оказанные логистические услуги и приложила к нему поддельные договор и акты оказанных услуг.
Фиктивные документы она направила в районный суд Тюмени. Однако завершить аферу ей не удалось, поскольку истец отказался в суде исковых требований.
Теперь тюменку ждет уголовное наказание по статье УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени телефонные мошенники похитили у пенсионерки 200 тысяч рублей. Аферисты сообщили пожилой женщине о том, что ее дочь попала в ДТП и срочно нужны деньги.